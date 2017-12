Jurassic Park in China: een waar prehistorisch paradijs Bob van Huët

Bron: AD.nl 0 REUTERS Een impressie van hoe de visetende Hamipterus tianshanensis leefde. Wetenschap Het doet denken aan Jurassic Park of een andere 'prehistorische' kaskraker uit Hollywood. Wetenschappers hebben in de Noord-Chinese regio Xinjiang Uygur 215 gefossiliseerde pterosaurus-eieren gevonden. Het zijn de eieren van het fameuze reptiel dat ooit heerste in het luchtruim. Het visetende reptiel behoort tot de grootste vliegende dieren die deze planeet ooit heeft gezien.

De vondst zorgt voor opwinding onder paleontologen. Een Chinese onderzoeker sprak zelfs van een pterosaurusparadijs. Mogelijk liggen er nog meer eieren verborgen. Er werden wel eerder pterosaurus-eieren gevonden, onder andere in Zuid-Amerika en China, maar nooit zoveel tegelijk. Waarschijnlijk zijn ze tijdens heftige stormen op drift geraakt in een meer en naar eenzelfde punt langs de oever gestuwd voordat ze zonken. Elk ei meet ongeveer zeven centimeter in doorsnede.

De ontdekking werd gedaan in een blok zandsteen van ruim tien meter. Bijzonder is niet alleen het aantal maar ook de zestien complete embryo’s die in de eieren werden gevonden. Daaruit zou blijken dat de baby’s zeker niet meteen konden vliegen en waarschijnlijk jaren zorg nodig hadden van de ouders alvorens ze konden opstijgen, melden de wetenschappers in het vakblad Science.

REUTERS Pterosaurussen hadden een spanwijdte van wel tien meter, een succesverhaal.

Vers uit het ei

"Dat ze eerst een tijd gevoed moesten worden, vind ik niet zo opmerkelijk. Als vogels vers uit het ei komen, hebben pa en ma ook nog wat werk voor de boeg", zegt de Nederlandse onderzoeker Anne Schulp van het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.

Zoveel eieren op een plek vindt hij intrigerend. Volgens Chinese en Braziliaanse onderzoekers die aan de vindplaats onderzoek deden, kan het wijzen op broedplaatsen van kolonies pterosaurussen. Hoe dan ook, net als de grote dino’s spreken de vliegende reptielen tot de verbeelding. Schulp: "Ze zijn het grote succesverhaal uit de tijd van de dinosauriërs. Ze waren heer en meester van het luchtruim, voordat de eerste vogels kwamen."

Vliegen niet bijzonder

Overigens plaatst Schulp daarbij wel een aantekening. Vliegen lijkt bijzonder, maar is een kunstje dat inmiddels best veel dieren voor elkaar hebben gekregen. "Na de vliegende reptielen had je de vogels, daarna de vleermuis, maar ook vliegende eekhoorns, er zijn hagedissen met flapjes en natuurlijk bij de insecten allerlei vliegers. Vliegen is meerdere malen ontstaan in de geschiedenis van het leven. Pterosaurussen hebben wel een heel bijzonder hoofdstuk geschreven. Vooral omdat sommige exemplaren uitzinnig groot konden worden met een spanwijdte van meer dan tien meter."



In Jurassic Park worden de ontdekte dino-eieren tenslotte uitgebroed dankzij nieuwe technieken. Gaan we ze ooit terugzien, die machtige pterosaurussen? Schulp: “Nee hoor, prachtige fossiele eieren zijn het. Die doen het echt niet meer.”

EPA Zoveel eieren van de Pterosaurus op een plek vinden is een unicum.

EPA In het noordoosten van China troffen onderzoekers ruim 300 eieren aan. De grootste vondst ooit.

AFP De gefossiliseerde resten van een Pterosaurus in een museum in Hami.

EPA Uitbroeden van de versteende eieren kan alleen in films.