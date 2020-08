Jongeren vinden dat een punt gebruiken in berichten agressief overkomt TTR

26 augustus 2020

08u47

Bron: Newshub 0 Wetenschap Wie een punt gebruikt aan het einde van een sms- of WhatsApp-bericht, komt agressief en intimiderend over. Dat blijkt uit een onderzoek van taalkundigen bij jongeren, geboren na 1995. Het gebruik van een punt om een bericht af te sluiten wordt door deze generatie als een teken van ‘woede’ gezien.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij Generatie Z, geboren na 1995 en dus opgegroeid met allerhande sociale mediaplatforms. “Als je een sms verstuurt zonder punt, is het al duidelijk dat je een bericht hebt beëindigd. Dus als je die extra markering toevoegt voor het beëindigen van een zin, dan geven jongeren daar vaak een negatievere connotatie aan”, verduidelijkt onderzoekster Lauren Fonteyn van de Universiteit Leiden.

Vooral bij korte berichten lijkt het leesteken al helemaal overbodig, omdat de zin al afgesloten is. Bij een lang tekstbericht met verschillende zinnen na elkaar, is het iets helemaal anders. Dan wordt het punt gebruikt om de zinnen af te sluiten en structuur aan te brengen in de tekst, zo blijkt uit het onderzoek.

Generatie

Taalkundigen van de Binghamton Unversity in New York voerden in 2015 een studie uit bij jongeren en stelden vast dat jongeren sms-berichten die eindigen op een punt, bijvoorbeeld “lol.”, als ‘minder oprecht’ beschouwen. De oudere generatie interpreteerde dat niet op die manier.

“Berichten die eindigen op een punt worden eerder geassocieerd met een meer dalende, vlakkere intonatie dan berichten die geen punt aan het einde bevatten. Als mensen praten, brengen ze gemakkelijk sociale en emotionele informatie over met hun blik, gezichtsuitdrukkingen, toon, pauzes, enzovoort”, zei hoofdonderzoekster Celia Klin eerder al. “Mensen kunnen deze mechanismen natuurlijk niet gebruiken wanneer ze sms’en. Het is dus logisch dat sms-gebruikers vertrouwen op wat ze te zien krijgen in het bericht, zoals emoticons, opzettelijke spelfouten die spraakklanken nabootsen en ook het gebruik van leestekens.”

Emotie

De Britse krant ‘The Guardian’ berichtte eerder over het onderzoek, waarna een discussie ontstond. De Britse columnist Rhiannon Cosslett schreef toen op Twitter: “Oudere mensen, realiseer je je dat het beëindigen van een zin met een punt in een e-mail gericht aan jongeren abrupt en onvriendelijk overkomt? Nieuwsgierig naar de reacties.” Verschillende Twitter-gebruikers waren het erover eens dat punten verkeerd geïnterpreteerd konden worden. “Mijn vader sms’t zo en het komt altijd over alsof hij boos is”, luidde een van de reacties.

Andere gebruikers waren het oneens en zeiden dat de onderzoekers campagne voeren om het leesteken te laten verdwijnen. Fonteyn en de andere onderzoekers verduidelijken dat het helemaal niet de bedoeling is dat interpunctie zou verdwijnen.