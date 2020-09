Johnson & Johnson begint test coronavaccin op 60.000 mensen jv

23 september 2020

17u06

Bron: ANP/BLOOMBERG/BELGA 10 Wetenschap De Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson (J&J) begint met het testen van zijn experimentele coronavaccin op 60.000 proefpersonen in onder meer de Verenigde Staten. Het vaccin wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen.

De kandidaten krijgen één enkele dosis van het vaccin toegediend. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de eerste resultaten naar buiten worden gebracht en dat dan begin volgend jaar een aanvraag voor noodgebruik van het vaccin kan worden gedaan.

De testen worden uitgevoerd op proefpersonen in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Een deel krijgt het testvaccin toegediend, de rest een placebo. Volgens J&J zullen verhoudingsgewijs veel mensen van boven de zestig jaar worden getest, omdat zij meer risico's lopen op ernstige vormen van Covid-19. Verder worden in de VS ook veel mensen getest met een Afro-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse en inheems-Amerikaanse achtergrond, omdat die bevolkingsgroepen relatief hard worden geraakt door de pandemie.



"We geloven dat een enkele dosis van het vaccin zeer effectief kan zijn", verklaarde Paul Stoffels, de Belg die hoofd is van het project bij J&J. Stoffels verwijst naar veelbelovende resultaten uit eerder onderzoek.

Andere bedrijven die werken aan een mogelijk vaccin tegen het coronavirus, zijn onder meer Moderna, Pfizer en AstraZeneca. Maar volgens de Amerikaanse hoofdviroloog Anthony Fauci zullen waarschijnlijk meerdere vaccins nodig zijn om de pandemie wereldwijd te kunnen bedwingen. Het voordeel van J&J is dat slechts één dosis nodig is. Het kan ook makkelijk enkele maanden bewaard worden in de koelkast.