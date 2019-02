Japanse sonde Hayabusa2 slaagde in landing op asteroïde Ryugu na reis van bijna 4 jaar lva

22 februari 2019

02u31

Bron: Belga 0 Wetenschap De sonde Hayabusa2 is erin geslaagd om vrijdagochtend Japanse tijd kort neer te strijken op asteroïde Ryugu. Dat zegt het Japanse ruimtevaartagentschap Jaxa, dat de delicate missie met extreme voorzichtigheid aanpakt.

"We moeten nog de diverse gegevens analyseren die we geleidelijk aan binnenkrijgen vooraleer we kunnen bevestigen dat het een succes is, maar we denken dat dit het geval zal zijn", zei een Jaxa-woordvoerder. De asteroïde Ryugu bevindt zich op 340 miljoen kilometer van de aarde, wat verklaart waarom het enige tijd duurt voor de gegevens in het controlecentrum van de missie binnenkomen.

De Hayabusa2 zette de landing op Ryugu donderdag in om 13.15 uur, 5.15 uur in België, met enige vertraging. Maar de sonde raakte de asteroïde uiteindelijk één uur eerder dan gepland. Zoals de bedoeling was, bleef ze maar enkele seconden op Ryugu. Het zou pas binnen een paar dagen moeten duidelijk worden of de stalen die van de bodem zijn gemaakt bruikbaar zijn.

Drie jaar en tien maanden

Het avontuur van de Hayabusa2 begon op 3 december 2014. De sonde begon toen aan een lange reis van 3,2 miljard kilometer, een reis die nog lang niet voorbij is.

Het duurde exact drie jaar en tien maanden om de bestemming te bereiken. In juni 2018 stabiliseerde de sonde op 20 kilometer van Ryugu, een zeer oude asteroïde in de vorm van een diamant, die ten tijde van de vorming van het zonnestelsel zou ontstaan zijn.

De sonde wierp in oktober een kleine Duits-Franse robot af op de asteroïde, Mascot. Die werkte meer dan 17 uur om de samenstelling van de bodem van het primitieve rotsachtige lichaam te analyseren. Gehoopt wordt om zo beter de vorming van het zonnestelsel te begrijpen.

Het ultieme doel is om de kennis over ons zonnestelsel te versterken "om beter het ontstaan van leven op aarde te begrijpen", zegt Jaxa.