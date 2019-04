Japanse ruimtesonde slaat met ‘bom’ een krater in oppervlak asteroïde David van der Heeden

05 april 2019

11u30

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & planeet De Japanse ruimtesonde Hayabusa2 heeft met succes een ‘bom’ op asteroïde Ryugu gegooid. Na het afwerpen van de zogenaamde ‘impactor’, een twee kilogram wegend projectiel van koper dat een krater in het oppervlak van de ruimterots moest blazen, maakte het ruimtevaartuig zich snel uit de voeten. Dit om opspattende scherven te ontwijken. Met succes.

Het doel van Hayabusa is het achterhalen van de samenstelling van Ryugu en daarmee aanwijzingen over het ontstaan van ons zonnestelsel. Het afwerpen van het projectiel was de meest risicovolle opdracht voor de sonde tot nu toe. Het koperen explosief ter grootte van een basketbal boorde zich met een vaart van twee kilometer per seconde in de asteroïde. Uit data van de sonde kon worden afgeleid dat Hayabusa zich in veiligheid had kunnen brengen. Alles doet het nog.

Na lancering van het projectiel vloog Hayabusa snel naar de andere kant van Ryugu. Terwijl de sonde de benen nam, liet hij een camera achter om opnamen van de inslag te maken. De eerste foto’s lieten zien hoe de ‘bom’ zich succesvol richting de asteroïde begeeft. “Tot nu toe heeft Hayabusa2 alles volgens plan gedaan”, zegt missieleider Makoto Yoshikawa. “We zijn in de zevende hemel, maar het is nog te vroeg voor een feestje.”



Monsters

Ruimtevaartorganisatie JAXA stuurt de ruimteverkenner later, als het opgeworpen stof en puin is neergedaald, terug naar de plek van de inslag. Hayabusa zal dan monsters nemen van het bij de inslag vrijgekomen materiaal, dat gedurende miljarden jaren onder de grond nooit is blootgesteld aan de zon of ruimtestraling. De wetenschappers hopen dat het ruimtepuin iets kan vertellen over het ontstaan van Ryugu én onze planeet.

In februari zette Hayabusa2 met succes voet aan de grond op Ryugu, dat zich in een baan tussen die van de Aarde en Mars bevindt. Op een vlak stukje van de ruimterots, die is vernoemd naar een onderwaterpaleis uit een Japanse legende, nam de verkenner al wat stofmonsters. Als alles verder volgens plan verloopt, verlaat het apparaat Ryugu tegen het einde van dit jaar. Met zijn voor de wetenschap kostbare lading zien de Japanners hem terug op aarde in het najaar van 2020.

Als het vervolg van de operatie net zo goed verloopt als vandaag is het de eerste keer dat een ruimtesonde gruis van een asteroïde meeneemt. NASA voerde in januari 2005 de missie ‘Deep Impact’ uit. Na een reis van zes maanden kwam de Amerikaanse sonde op 3 juli aan bij de komeet Tempel 1. Ook die blies een hap uit het ruimteobject, maar zag geen kans materiaal te verzamelen.