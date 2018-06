Japans ruimtetuig bereikt kosmische 'diamant' die inzicht kan bieden in ontstaan van onze aarde kv

27 juni 2018

20u28

Bron: BBC, Nature, JAXA, New Atlas 1 Wetenschap Na een reis van drieëneenhalf jaar heeft de Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 deze week haar bestemming bereikt: de diamantvormige planetoïde Ryugu. Tijdens de achttien maanden durende missie zal het toestel het oppervlak van Ryugu verkennen en bodemstalen nemen. Die moeten tegen 2020 weer de aarde bereiken.

Het Japanse ruimteagentschap JAXA publiceerde vorige week al korrelige foto’s die werden genomen vanaf een afstand van 300 kilometer waaruit blijkt dat Ryugu de vorm heeft van een tol. Recentere foto’s die werden genomen vanaf zo’n 30 kilometer hoog tonen dat het oppervlak bezaaid ligt met grote keien.

Sinds vandaag bevindt het ruimtetuig zich in een baan rond de planetoïde. De afstand tussen Hayabusa 2 en Ryugu bedraagt momenteel zo’n 20 kilometer, aldus JAXA in een mededeling.

Bodemstudie

De sonde zal gedurende anderhalf jaar de 900 meter brede planetoïde, die zich op ongeveer 290 miljoen kilometer van de aarde bevindt, bestuderen. Tijdens die periode zal ze meerdere kleinere sondes naar het oppervlak van Ryugu sturen, waaronder drie kleine rovers die de asteroïde moeten gaan verkennen.

“Aanvankelijk zullen we het oppervlak erg grondig bestuderen. Vervolgens zullen we beslissen waar we gaan landen”, aldus Makoto Yoshikawa, die de missie van Hayabusa 2 leidt. Daartoe zal een koperen projectiel, de “impactor”, zich losmaken van de sonde en zich naar de vaste grond begeven. “We hebben een impactor die een kleine krater zal maken op het oppervlak van Ryugu. Mogelijk in het voorjaar van volgend jaar zullen we proberen een krater te maken... Vervolgens zal onze ruimtesonde de krater proberen te bereiken om materiaal onder de oppervlakte te verzamelen, maar dit is een erg grote uitdaging”, aldus Yoshikawa.

Planetoïde klasse C

Planetoïden zijn in essentie de bouwmaterialen die overbleven na de vorming van ons zonnestelsel, zo’n 4,6 miljard jaar geleden.

Ryugu is een planetoïde van klasse C. “We weten niet veel over C-klasse-planetoïden”, zegt NASA-wetenschapper Lucy McFadden, die erg verheugd is over de expeditie. “Ze hebben vermoedelijk een samenstelling die vergelijkbaar is met die van het vroege zonnestelsel.” De missie van Hayabusa 2, de enige ruimtesonde die ooit zo dicht bij een planetoïde van dit type kwam, moet uitmaken of het oppervlak van Ryugu voornamelijk uit koolstof bestaat, zoals vaak wordt aangenomen, of uit kleine metalen deeltjes, zoals magnetiet.

De ingezamelde data moet wetenschappers helpen begrijpen hoe de planeten die rond onze zon cirkelen tot stand kwamen, hoe de oceanen op aarde ontstonden en wat de aanleiding vormde voor het leven op aarde. Veel wetenschappers denken immers dat de oceanen op onze planeet het gevolg zijn van een bombardement door waterrijke asteroïden of kometen.

Eind 2019 zal Hayabusa 2 naar de aarde terugkeren, een reis die ongeveer een jaar in beslag zal nemen.

Kopie van eerste Hayabusa

De Hayabusa 2 is een bijna exacte kopie van de eerste Hayabusa die in 2003 gelanceerd werd en de asteroïde Itokawa bereikte in 2005. Na een reeks tegenslagen, keerde de sonde in 2010 terug naar de aarde met een kleine hoeveelheid materiaal van de asteroïde. Momenteel is Osiris-Rex, een Amerikaanse sonde, op weg naar de planetoïde 101955 Bennu om er stalen te verzamelen. In augustus zou de sonde haar bestemming moeten bereiken.