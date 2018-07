Intrigerende beelden: deze man leeft al meer dan 22 jaar in z'n eentje in het Amazonewoud, nadat zijn naasten uitgemoord werden Sven Van Malderen

20 juli 2018

09u29

Bron: The Guardian 1 Wetenschap Funai, het Braziliaanse overheidsdepartement voor inheemse zaken, heeft een bijzonder intrigerend filmpje verspreid. Op de beelden is te zien hoe een man halfnaakt een boom aan het kappen is. Het gaat om de laatste overlevende van een inheemse stam. Vijf van zijn naasten werden vermoord door boeren, hijzelf overleeft nu al zeker meer dan 22 jaar in z'n eentje in het Amazonewoud. Nooit eerder werden er zo'n duidelijke beelden van de vijftiger gemaakt, maar die aanpak levert ook kritiek op. "Hartverscheurend, laat hem toch met rust", klinkt het onder meer.

"Hij houdt zich vooral bezig met de jacht en het kweken van papaya en graan. Hij verkeert in goede gezondheid en is topfit", klinkt het uit de mond van Altair Algayer. Als regionaal coördinator hoorde hij tot het team dat vanop veilige afstand deze unieke beelden wist te maken.

Jagen doet de inboorling met pijl en boog op varkens, vogels en apen. Zijn specialiteit is putten graven en vervolgens toedekken, zodat zijn prooien nietsvermoedend in de val lopen.

"Hij wil niets met samenleving te maken hebben"

In de jaren '70 en '80 werden stamleden in het Amazonewoud verdreven en zelfs geregeld vermoord. Vermoed wordt dat deze man als enige een slachtpartij van boeren in 1995 overleefde. Hij werd voor het eerst gezien in 1996, sindsdien houdt Funai hem discreet in de gaten. In 1998 was een glimp van zijn gelaat te zien in de Braziliaanse documentaire 'Corumbiara'.

Funai neemt de bescherming van zijn territorium voor haar rekening en liet ook onder meer bijlen, machetes en zaadjes voor hem achter. "Maar hij wil duidelijk niets met de moderne samenleving te maken hebben", aldus Algayer. "Het is een logische beslissing als je weet wat hij doorstaan heeft."

"Ultiem symbool van verzet"

"Dit zijn uitzonderlijke beelden", vindt Fiona Watson van Survival International (een non-profitorganisatie die zich inzet voor de rechten van inheemse volksstammen over de hele wereld; nvdr). "In 2005 ben ik zelf meegegaan op missie naar het reservaat. Ik zag de putten die hij gegraven had en de plek waar hij woonde, maar hemzelf kreeg ik niet te zien. Het feit dat hij nog altijd leeft, is hoopgevend. Hij is in feite het ultieme symbool van verzet."

Volgens specialisten zouden er nog 113 verschillende stammen in het Amazonewoud leven, 27 daarvan zijn alvast bevestigd. "De ironie wil dat we er steeds meer vinden naarmate er bomen gekapt worden. Ze verliezen hun camouflagemiddel en dat is een zorgwekkende trend", besluit Watson.