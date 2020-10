Intacte hersencellen van 2.000 jaar oud gevonden aan voet Vesuvius Joeri Vlemings

08 oktober 2020

09u10

Bron: CNN 6 Wetenschap Italiaanse onderzoekers hebben nog helemaal ongeschonden hersencellen gevonden in de schedel van een jonge man die omkwam bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Daarbij werden de steden Pompeï en Herculaneum onder een dikke laag lava en as bedekt. Er vielen duizenden doden.

Onder de slachtoffers was ook een jonge kerel van ongeveer 25 jaar oud. Net als zovele anderen kreeg hij de tijd niet om te vluchten voor de hete lavastroom. Archeologen troffen zijn stoffelijke resten al in de jaren 60 van vorige eeuw aan op een houten bed in Herculaneum, in een gebouw om keizer Augustus te eren. Het gezicht van de man lag naar beneden.

Uit nadere analyse van zijn schedel vond een Italiaans onderzoeksteam nu hersencellen die nog geheel intact bleken. Het is volgens verscheidene wetenschappers de spectaculairste ontdekking tot nu toe in het bekende gebied waar al heel wat opgravingen plaatsvonden. Volgens Pier Paolo Petrone, de forensisch antropoloog die het onderzoek leidde, zag hij “wat glasachtig materiaal vanuit de schedel schijnen” toen hij in 2018 niet ver van het skelet aan de slag was. Dat zei hij aan CNN. Het team van Petrone ontdekte dat de glinstering een gevolg was van de ‘verglazing’ van de hersenen. Die werd dan weer veroorzaakt door de intense hitte gevolgd door een snelle afkoeling door de vulkanische as. Hetzelfde gebeurde met zenuwcellen in het ruggenmerg van het slachtoffer die de wetenschappers eveneens ongeschonden aantroffen.

Volgens vulcanoloog Guido Giordano, die meewerkte aan de studie, bedroeg de temperatuur op de site na de uitbarsting meer dan 500 graden Celsius. Hij verklaarde dat de “perfectheid van conservering” gevonden in verglazing “totaal ongekend” was en dat ze een zegen voor onderzoekers was. “Dit zet de deur open voor onderzoek naar die oude bevolking dat voordien nooit mogelijk was”, aldus Giordano.

De wetenschappers willen hun onderzoek naar ‘verglazing’ verderzetten en nagaan aan welke temperaturen de slachtoffers precies werden blootgesteld en hoe snel de vulkanische as weer alles afkoelde. Volgens Petrone is dit “cruciaal voor de risicoanalyse van de overheid bij toekomstige uitbarstingen van de Vesuvius, de gevaarlijkste vulkaan ter wereld, die uittorent boven meer dan drie miljoen inwoners van Napels en omgeving”.

