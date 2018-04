Installatie Deens experiment ASIM op ruimtestation ISS is operationeel lva

14 april 2018

01u36

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Deense en vanuit Ukkel gestuurde ASIM-experiment ('Atmosphere-Space Interactions Monitor') is operationeel. Dat meldde het ASIM-project iets voor 22.30 uur op Twitter. "ASIM is nu operationeel. We ontvangen elke seconde telemetriepakketten", klonk het.

ASIM is een aardobservatiesysteem voor de studie van hevige onweders en hun invloed op de atmosfeer en het klimaat op aarde. Boven bliksems en donderwolken ontwikkelen zich op zeer grote hoogte aardse gammaflitsen en kortstondige lichtverschijnselen, gekend onder de verzamelnaam Transient Luminous Events (TLE), aldus het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) in Ukkel. ASIM gaat op zoek naar het verband tussen deze fenomenen, die beide voortvloeien uit elektrische ontlading, en hun ontstaansmechanisme.

Het experiment is een Deens initiatief met deelname van de Technische Universiteit van Denemarken, de Universiteit van Bergen, de Universiteit van Valencia, de Universiteit van Ferrara en de Universiteit van Bologna.

België

België is prominent bij het project betrokken, want het controlecentrum B.USOC (Belgian User Support and Operations Centre) binnen het BIRA staat in voor de infrastructuur en operaties van ASIM. Concreet gaat het om de voorbereiding en uitvoering van de operaties van het instrument en de levering van de gegevens aan de wetenschappelijke teams.