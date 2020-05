Indonesië maakt regenbuien om bosbranden te voorkomen RL

28 mei 2020

14u52

Bron: Belga, Reuters 0 Wetenschap Indonesië gebruikt kunstmatige regenval om de omvangrijke bosbranden te vermijden die in het droge seizoen gifwolken veroorzaken en die een bedreiging kunnen vormen bovenop het nieuwe coronavirus.

Door de droogte waren de branden van vorig jaar de ergste sinds 2015. Op de Zuid-Aziatische archipel zijn zowat 1,6 miljoen hectare verwoest, voornamelijk op de eilanden Sumatra en Borneo. "Wij nemen deze maatregelen nog voordat het vuur uitbreekt", aldus Tri Handoko Seto van het overheidsinstantie BPPT. Het agentschap test en implementeert technologische toepassingen van en voor de Indonesische overheid, waaronder ook beademingsapparatuur voor coronapatiënten.

Wolken zaaien

De autoriteiten zijn de laatste twee weken begonnen een technologie voor het zaaien van wolken te gebruiken om in de provincie Riau regenval te veroorzaken. Daarna zijn eilanden Sumatra en Borneo aan de beurt. De operaties kunnen verder gaan tijdens het hele droge seizoen dat ongeveer tot de maand september duurt.

Prioriteit bij de bestrijding van de branden zijn de tropische venen die zeer ontvlambaar zijn wanneer ze verdroogd zijn en worden aangestoken door grote bedrijven en kleine boeren om plaats te maken voor landbouwgrond.

Vorig jaar hebben branden op Sumatra en Borneo dikke gifwolken veroorzaakt die tot bijna 200 arrestaties en sluiting van scholen hebben geleid. De wolken bereikten toen zelfs buurlanden Maleisië en Singapore.

Door de uitbraak van het coronavirus is de strijd tegen de bosbranden nog urgenter geworden. In Indonesië zijn tot nu toe 24.538 infecties gemeld. In totaal overleden al 1.496 inwoners aan het longvirus.

