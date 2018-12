India wordt vierde land dat mensen naar ruimte stuurt, eerste missie gepland in 2022 LH

28 december 2018

18u51

Bron: AFP 0 Wetenschap India gaat in 2022 drie bemanningsleden in een ruimtetuig in een baan rond de aarde brengen. Ze zullen daar vijf tot zeven dagen blijven op een hoogte van 300 tot 400 kilometer. Dat heeft de regering vandaag aangekondigd.

De Indiase ministers hebben voor de eerste bemande ruimtemissie een bedrag van 1,4 miljard dollar (omgerekend 1,2 miljard euro en 100 miljard roepie) goedgekeurd, en dit om technologie en infrastructuur voor het programma te leveren, zo kondigde de regering vandaag aan. Een gigantisch bedrag, maar toch zou het ruimteprogramma van India goedkoper zijn dan de bemande vluchten van Rusland, de Verenigde Staten en China.

Prestigeproject

Er worden in totaal twee onbemande en één bemande vluchten gepland in het kader van het ‘Gaganyaan Sky-Vehicle’-programma. Premier Narendra Modi ziet het nationale ruimteprogramma als een prestigeproject. Volgens de regering zal de ruimtevaartindustrie ook de economie stimuleren, banen creëren en vooruitgang brengen op vlak van geneeskunde, landbouw en ecologie.

Satelliet naar Mars

India heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zijn ruimtevaartprogramma. De Indian Space Research Organization (ISRO) kondigde in juli aan dat het volgend jaar een onbemande missie naar de maan zal sturen. India lanceerde in 2013 al een satelliet naar Mars. De Mangalyaan (Hindi voor Mars-schip) kon er in 2014 landen. En vorig jaar brak India nog een record door 104 satellieten in één keer te lanceren.

India wordt het vierde land dat mensen naar de ruimte stuurt. De Sovjet-Unie bracht in april 1961 voor het eerst een mens in de ruimte. Met de kosmonaut Joeri Gagarin begon het tijdperk van de bemande ruimtevaarten. Een maand later ging en Amerikaanse astronaut naar de ruimte, Alan Shepard. China voegde zich in 2003 bij het rijtje met de ruimtereis van taikonaut Yang Liwei.