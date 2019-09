India wil vanavond geschiedenis schrijven en (onbemande) voet op de maan zetten AW

06 september 2019

12u20

Bron: ANP 1 Wetenschap India wil vanavond geschiedenis schrijven. Het land wil proberen een onbemand apparaat veilig op het oppervlak van de maan te laten landen. Daarmee zou India het vierde land zijn dat daarin slaagt, na de Verenigde Staten, Rusland (voormalige Sovjet-Unie) en China. De landing zou naar planning tussen 22 en 23 uur moeten plaatsvinden.

De lander was op 22 juli gelanceerd en heet Vikram, wat Moed betekent. In het laadruim van de lander zit nog een karretje, Pragyan (Wijsheid) genaamd. Dat laboratorium moet een paar uur na de landing naar buiten komen om over de maan te gaan rijden.



Vikram en Pragyan moeten de komende weken samen de bodem bij de zuidpool van de maan gaan verkennen. Daar is misschien waterijs te vinden. Ook moeten ze speuren naar de stof helium-3, wat misschien een schone en veilige bron van kernenergie is.



Het bezoek aan de zuidpool van de maan is een primeur, mensen en verkenners zijn nog nooit op dat deel van de maan geweest.