India vindt verloren maanlander Vikram terug op maanoppervlak AW

09 september 2019

07u45

Bron: Associated Press 0 Wetenschap India zou “geschiedenis schrijven” en als vierde land ter wereld (onbemande) voet op de maan zetten. Maar op een hoogte van 2,1 kilometer boven het maanoppervlak werd het contact met maanverkenner Chandrayaan-2 verbroken. Inmiddels werd de verloren lander wel teruggevonden.

De kleine lander – die Vikram (Moed) werd gedoopt – was een dag lang spoorloos verdwenen na de mislukte maanlanding. Maar dankzij enkele camera’s waarmee de landingsmodule werd uitgerust, wist het Indiase ruimtevaartagentschap ISRO Vikram op te sporen. “Het moet een harde landing geweest zijn”, volgens de directeur van het ISRO.



Chandrayaan-2 werd op 22 juli gelanceerd en bestond uit de maanlander Vikram, wat moed betekent. In de laadruimte van Vikram zat nog een robotjeep, Pragyan (wijsheid), die een paar uur na de landing al over de maan had moeten rijden. Vikram en Pragyan zouden twee weken experimenten uitvoeren en de zuidpool van de maan verkennen. Daar is misschien waterijs te vinden. Ook moesten ze speuren naar de stof helium-3, wat misschien een schone en veilige bron van kernenergie is.

De touchdown van Chandrayaan-2 had afgelopen vrijdag tussen 22 uur en 23 uur Belgische tijd moeten plaatsvinden. Door het wegvallen van de communicatie is nu niet duidelijk wat er met het ruimtetuig is gebeurd. Mogelijk is het afgeweken van de geplande route.