India verliest vlak voor maanlanding contact met ruimtetuig

06 september 2019

23u20

Bron: ANP 3 Wetenschap Het lijkt erop dat de poging van India om de onbemande maanverkenner Chandrayaan-2 op de maan te laten landen, is mislukt. Kort voor de landing verloor de vluchtleiding alle contact met het toestel. Mogelijk is de lander Vikram van het geplande traject afgeweken.

De missie was live te volgen op de website van het Indiase ruimtevaartbureau ISRO. Even voor de landing liep het mis en ging het contact met de vluchtleiding verloren. Officieel luidde het dat de afdaling normaal verliep tot op 2,1 kilometer hoogte. Daarna viel de communicatie uit. “De data worden geanalyseerd”, klinkt het bij het ISRO. De stemmming in het vluchtleidingscentrum was alvast bedrukt.

De touchdown had tussen 22 uur en 23 uur Belgische tijd moeten plaatsvinden. Door het wegvallen van de communicatie is nu niet duidelijk wat er met het ruimtetuig is gebeurd. Mogelijk is het afgeweken van de geplande route.

“Zwaarste taak”

Voozitter K Sivan van de Indiase ruimtevaartorganisatie zei eerder al dat het vijftien minuten durende landingsmanoeuvre, de zwaarste taak is die zijn organisatie ooit te wachten stond en de “meest angstaanjagende voor zijn wetenschappers”.

De lander was op 22 juli gelanceerd en heet Vikram, wat Moed betekent. In de laadruimte van Vikram zit nog een robotjeep, Pragyan (Wijsheid), die een paar uur na de landing al over de maan had moeten rijden. Vikram en Pragyan zouden twee weken experimenten uitvoeren en de zuidpool van de maan verkennen. Daar is misschien waterijs te vinden. Ook moesten ze speuren naar de stof helium-3, wat misschien een schone en veilige bron van kernenergie is.

Nooit eerder zijn astronauten of onbekende verkenners tot op de zuidpool van de maan geraakt. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China zijn de enige landen die tot nog toe konden landen op onze natuurlijke satelliet. Eerder dit jaar, in april, mislukte nog een landingspoging van Israël.