In halfuurtje van Londen naar New York: over tien jaar geen science fiction meer? LH

21 maart 2019

19u57

Bron: The Daily Mail, CNBC 0 Wetenschap Volgens de Zwitserse investeringsbank UBS gaan SpaceX en andere ruimtebedrijven de luchtvaartindustrie revolutionair veranderen. Een reis via de ruimte van Londen naar New York zou over tien jaar slechts 29 minuten duren. Voor een vlucht van de Britse hoofdstad naar het Australische Sydney zou je dan nog geen uur nodig hebben.

Volgens experts zouden langeafstandsluchtreizen over de ‘hogere atmosfeer’, ofwel de ruimte, gaan alvorens naar de aarde terug te keren om te landen. Daardoor zou een reis van bijvoorbeeld Londen naar Sydney, die momenteel nog altijd 23 uur kan duren, minder dan een uur in beslag nemen. En zo’n supersnelle reis zou in de toekomst veel marktpotentieel hebben. “Hoewel sommigen het vooral als science fiction zien, denken wij dat er een grote markt voor zal zijn”, aldus Jarrod Castle en Myles Walton, analisten bij UBS, in een uitgebreid rapport.

Ze voorspelen dat door de hevige concurrentie tussen de huidige spelers en snel ontwikkelende technologie de ruimtereizen het komende decennium meer en meer mainstream zullen worden. “Particuliere bedrijven investeren momenteel agressief in ruimtevaart", aldus Castle en Walton nog.

Daarmee bedoelen ze dus niet alleen SpaceX, het ruimtebedrijf van Tesla-baas Elon Musk, maar ook Virgin Galactic en Blue Origin. Die bedrijven zijn in handen van respectievelijk de Britse miljardair Richard Branson en Amazon-topman Jeff Bezos.

Alle drie bedrijven hebben recentelijk dankzij miljardeninvesteringen vooruitgang geboekt. SpaceX is deze maand begonnen met de bouw van het eerste prototype voor zijn Starship. Blue Origin deed in januari nog een tweede geslaagde test met een raket voor ruimtetoerisme.

Drie mensen aan boord

Maar de meest verregaande test was die van Virigins ruimteschip SpaceShipTwo, dat vorige maand voor het eerst drie mensen meevoerde. Er zouden ook al meer dan 600 mensen een contract ondertekend hebben voor een vlucht met het ruimtevliegtuig van Branson. De Virgin-baas wil zelfs al tegen juli een eigen ruimtereis maken.

De analisten van UBS zeggen ook dat “het onwaarschijnlijk is dat een raket op korte termijn meer dan 300 mensen zal kunnen vervoeren” en dat de capaciteit van SpaceX’ Starship tot 100 plaatsen zal beperkt blijven. UBS is echter ook van mening dat een “verhoogde frequentie van het aantal ruimtevaartreizen het in de toekomst zal mogelijk maken om hetzelfde aantal passagiers als vliegtuigen vandaag te vervoeren”.

Marktpotentieel van 20 miljard dollar

De analisten verwachten ook dat de markt voor vluchten via de ruimte tegen 2030 20 miljard dollar (17 miljard euro) zal waard zijn. De waarde van ruimtetoerisme zou kunnen stijgen tot 3 miljard dollar, ofwel 2,6 miljard euro. “De waarde van de wereldwijde ruimtevaartindustrie, die momenteel ongeveer 400 miljard dollar (omgerekend 345 miljard euro) bedraagt, zal tegen 2030 stijgen naar 805 miljard dollar (710 miljard euro)”, voorspellen de analisten tot slot nog.