In een uurtje van Londen naar New York: Boeing ontwerpt hypersonisch vliegtuig dat Concorde doet verbleken avh

27 juni 2018

11u52

Bron: Boeing, luchtvaartnieuws.nl 2 Wetenschap Vliegtuigbouwer Boeing heeft deze week een hypersonisch passagiersvliegtuig gepresenteerd op de American Institute of Aeronautics and Astronautics Conference in Atlanta. Het gaat voorlopig nog om een concept, maar Boeing hoopt een dergelijk vliegtuig over twintig à dertig jaar te kunnen bouwen.

Ingenieurs van Boeing werken aan verschillende concepten die de ontwikkeling van een hypersonisch toestel mogelijk maakt zodra klanten daar behoefte aan hebben, zo meldt Boeing zelf. Het concept voor een passagiersvliegtuig kan volgens Boeing op zowel commercieel als militair gebied toegepast worden.

De Concorde, het voorlopig snelste passagiersvliegtuig ooit, haalde een topsnelheid van 2.179 kilometer per uur, dat is zo’n twee keer de snelheid van het geluid. Maar het concept van Boeing zou tot wel vijf keer de snelheid van het geluid halen, meer dan 6.000 kilometer per uur. Met die snelheid vlieg je in een uurtje van Londen naar New York.