In de zomer verdwijnen virussen vaak, maar waar gaan ze dan naartoe? Onze wetenschapsexpert legt uit

14 mei 2020

13u47 0 Wetenschap Experts breken zich het hoofd over het nieuwe coronavirus, maar ook u zit nog met tal van vragen. Dat blijkt uit de vele berichten die HLN-lezers aan onze redactie bezorgen. Een vraag die vaak terugkeert, luidt als volgt: ‘In de zomer lijken veel virussen te verdwijnen, maar waar gaan die dan naartoe?’ Onze wetenschapsexpert Martijn Peters zocht het antwoord voor u uit.



Dat is een heel interessante vraag die al eeuwenoud is, steekt Martijn Peters van wal in de studio van VTM Nieuws. “2.500 jaar geleden zagen de oude Grieken al dat er andere besmettingsgraden waren afhankelijk van de seizoenen.” Hippocrates en co wisten toen nog niet dat ze met een virus te maken hadden. Dat weten wij inmiddels wel al. “Zo zien we dat elk jaar in de winter het griepvirus komt opzetten. In de zomer gaat het weg en het volgend seizoen is daar weer een nieuwe virusstam die ons adaptief immuunsysteem - het geheugen van dat systeem, zeg maar - niet herkent en plots zijn we weer allemaal ziek.”

Gaat het virus dan weg? Of valt het in een soort van slaapstand in ons lichaam totdat de omstandigheden buiten weer gunstig zijn?

Om hierop een antwoord te vinden, vergeleken wetenschappers de genetische opbouw van honderd virusstalen van over de hele wereld, legt Peters uit. Uit de resultaten bleek dat virussen inderdaad ‘overzomeren’. “Het virus trekt samen met het winterseizoen van de noordelijke, gematigde gebieden - waar wij wonen - over de evenaar naar de zuidelijke, gematigde gebieden, waar het op dat moment winter is, en bij ons opnieuw zomer.”



Het onderzoek toonde aan dat virusstalen die in New York in de winter werden afgenomen, leken op virusstalen die meer dan 14.000 kilometer verderop in de winter in Nieuw Zeeland en Australië werden afgenomen. “Als de virussen in de noordelijke en zuidelijke gebieden zouden blijven zitten, dan zouden ze niet op elkaar lijken of aan elkaar verwant zijn.” Je kan het vergelijken met trekvogels, zegt Peters. Er bestaat dus ook een “soort van migratie (van virussen, red.) van noord naar zuid”.

We zien dat de drogere lucht in de wintermaanden en koude temperaturen ideaal zijn voor het verspreiden van virussen die buiten ons lichaam minder overlevingskansen hebben Martijn Peters

Waarom verplaatsen virussen zich? Is het de koude die ze doet migreren?

Hier hebben onderzoekers nog geen waterdicht antwoord op. Ze vermoeden wel dat het voor een groot deel te maken heeft met hoe goed virussen buiten ons lichaam kunnen overleven. “Je hebt virussen die een soort van envelopje of vetlaagje rond zich hebben, waarmee ze zich makkelijker kunnen beschermen tegen ons immuunsysteem en mensen kunnen besmetten. Maar ze zijn daardoor zwakker wanneer ze zich buiten ons lichaam bevinden, omdat dat laagje dan makkelijker kan afbreken of uitdrogen. Het is ook dat laagje dat ze gevoelig maakt voor zeep. We zien echter dat de drogere lucht in de wintermaanden en koude temperaturen ideaal zijn voor virussen met zogenoemde virusenvelopjes om zich te verspreiden”, verduidelijkt Peters.

Hoe komt het dat er ieder jaar nieuwe virusstammen opduiken die ons ziek kunnen maken?

Volgens wetenschappers spelen de tropen hierbij een rol, want in deze gebieden rond de evenaar is het “het hele jaar door griepfeest”. “Het virus kan er zich massaal en continu voortplanten”, zegt Peters. Experts vermoeden dat de verschillende virusstammen in de tropen genetisch materiaal met elkaar uitwisselen. Onze wetenschapsexpert legt uit hoe dit in de praktijk gebeurt: als twee virussen van dezelfde soort, van het griepvirus influenza bijvoorbeeld, jou tegelijkertijd besmetten, kunnen ze in dezelfde cel genetisch materiaal met elkaar uitwisselen. “Zo krijg je nieuwe virusstammen van influenza die je kunnen besmetten”, besluit hij.

