In 1977 gelanceerde Voyager 2 heeft ons zonnestelsel verlaten mvdb

10 december 2018

15u56

Bron: ANP 0 Wetenschap Na meer dan veertig jaar onafgebroken vliegen, heeft de Amerikaanse ruimtesonde Voyager 2 ons zonnestelsel verlaten. Dat gebeurde op 5 november, heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vandaag bekendgemaakt.

De Voyager 2 doet het nog steeds. Hij vliegt op bijna 18 miljard kilometer afstand van de aarde en meet het gebied waar hij doorheen vliegt. Sinds 5 november blijkt de Voyager 2 geen plasmadeeltjes van de zon meer te meten. Daaruit maakt de NASA op dat hij ons zonnestelsel heeft verlaten.



Drie andere instrumenten aan boord bevestigen dat. In 2012 ging zijn broer Voyager 1 hem voor, als eerste door mensen gemaakte object ooit. Beiden Voyagers hebben gouden grammofoonplaten aan boord (zie onder) bedoeld om contact te leggen met eventueel buitenaards leven. De gouden plaat is een soort tijdscapsule waarvan de levensduur op 1 miljard jaar is berekend. Ze bevat 116 afbeeldingen, geluiden van onder meer wind, donder, vogels, walvissen en begroetingen van aardbewoners in 55 talen. De Nederlandse tekst luidt: “Hartelijke groeten aan iedereen”.

Naast foto’s en taalfragmenten staat er ook muziek op de plaat, van Beethoven, Bach, Mozart en Chuck Berry. The Beatles weigerden hun medewerking.

In het (onwaarschijnlijke) geval dat een buitenaardse beschaving de Voyager kan bergen en de opnames begrijpt, krijgen zij een enigszins onbeholpen boodschap van de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter: “Dit is een geschenk van een kleine, afgelegen wereld, een teken van onze geluiden, onze wetenschap, ons beeld, onze muziek, onze gedachten en onze gevoelens. We proberen onze tijd te overleven zodat we in die van jullie kunnen voortleven.”

Eerder al werd met een ander ruimtetuig, de Pioneer, de afbeeldingen van een naakte man en vrouw meegestuurd. NASA kreeg daar zoveel kritiek op dat de ruimtevaartorganisatie besloot het bij Voyager preutser te houden.