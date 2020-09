Imposant paleis kwam 3.700 jaar geleden plots leeg te staan. Archeologen weten eindelijk waarom AW

Bron: National Geographic 8 Wetenschap Een enorm paleis in de Kanaänitische stad Tel Kabri was bijna vier millennia geleden een lust voor het oog. Met een oppervlakte van meer dan 6.000 vierkante meter, imposante muurschilderingen en een wijnkelder waar wel 2.000 liter werd bewaard, straalde het paleis luxe en rijkdom uit. Toch werd het plotseling verlaten. Zo’n 3.700 jaar later weten archeologen eindelijk waarom.

In het noorden van Israël ligt de oude stad Tel Kabri: een archeologische site waar de restanten van enkele indrukwekkende Kanaänitische paleizen werden opgegraven. Kanaän was in de Oudheid een handelsnetwerk dat van Syrië tot Egypte reikte. En de rijkdom die dankzij dat handelsnetwerk vergaard werd, was X bouwwerken. Dat een van de meest luxueuze bouwwerken in de regio plotseling verlaten zou zijn, vonden archeologen op z’n minst raadselachtig.



Dus ging een archeologisch team van de Haifa University in Israël in 2011 op zoek naar aanwijzingen die verraden waarom het paleis zo’n 3.700 jaar geleden verlaten werd. Droogte? Overstromingen? Of misschien een gevaarlijke vijand? Helaas, geen van deze mogelijkheden bleek een verklaring te bieden. Dat schrijven de archeologen in het onderzoeksrapport dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift PLOS ONE.

Aardbeving

Daarom beslisten de onderzoekers om een andere denkpiste te volgen. Misschien verwoestte een aardbeving het prachtige paleis? Het zou alvast een logische verklaring zijn voor enkele vreemde karakteristieken van het paleis, die de archeologen eerder al hadden opgemerkt. Zo leken er enkele ‘kromme’ muren te staan, en leek het wel alsof alle wijnkruiken aan diggelen waren geslagen. Daarbij bleek dat de muren en plafonds plotsklaps ingestort waren. Er was geen sprake van een langzaam verval.



Al deze factoren leveren volgens de archeologen voldoende bewijs dat een aardbeving de boosdoener was. Deze zou het paleis zodanig verwoest hebben, dat het economisch onhaalbaar was om het te repareren.



