Exclusief voor abonnees Immunoloog Hans-Willem Snoeck: “We moeten leven alsof er geen vaccin komt” Joël De Ceulaer

12 september 2020

14u00

Bron: De Morgen 0 Wetenschap Exact zes maanden geleden, op 13 maart 2020, gingen we in lockdown. Met immunoloog Hans-Willem Snoeck maken we de balans op. Waar staan we? En wat komt er op ons af? “We zijn nog niet voorzichtig genoeg”, zegt hij aan De Morgen. Al bespeurt hij ook een mogelijke reden voor enig optimisme.

“Ik ben absoluut geen paniekzaaier”, zegt Hans-Willem Snoeck. “Ik maan gewoon aan tot voorzichtigheid, omdat er nog zoveel is dat we niet weten, dat we nog moeten leren uit ervaring. Ik ben hyperrationeel en voorzichtig. Dat is de wetenschappelijke houding: je neemt een maatregel, kijkt wat er gebeurt, verzamelt gegevens en beslist dan wat je volgende stap is. Het probleem is dat we dat in Vlaanderen niet doen. We zijn naar mijn inschatting nog altijd niet voorzichtig genoeg.”

