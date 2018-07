IJsman Ötzi at vlak voor hij stierf vet vlees, graan en varens Redactie

Bron: AD/ANP 0 Wetenschap Meer dan vijfduizend jaar na zijn dood is duidelijk geworden wat de laatste maaltijd was van Ötzi de IJsman, de beroemde bevroren mummie die in 1991 in de Alpen werd gevonden. Ötzi at kort voor zijn dood vet vlees, graan en varens.

Wetenschappers van het laboratorium Eurac in het Italiaanse Bolzano hebben de maaginhoud van Ötzi onderzocht. Ze vonden vers of gedroogd vlees van alpensteenbok en edelhert, evenals wat ongemalen eenkoorntarwe. Dat is een voorloper van de moderne tarwe. Ook waren er sporen van adelaarsvaren. Mogelijk gebruikte hij die als middel tegen parasieten in zijn ingewanden.

Ötzi's maag zat vol toen hij stierf. Ongeveer de helft was dierenvet. Dat is nodig bij zware inspanningen in extreme omstandigheden. Hoog in de Alpen moet Ötzi veel energie hebben verbruikt. Zijn lichaam werd op 3210 meter boven zeeniveau gevonden.

Ötzi heeft zijn laatste maaltijd waarschijnlijk een half uur tot twee uur voor zijn dood genuttigd, wat er volgens de onderzoekers op wijst dat hij zich op dat moment veilig voelde.

Ötztaler Alpen

Ötzi leefde tussen 3400 en 3100 voor Christus in wat nu het grensgebied van Italië en Oostenrijk is. Zijn naam is afgeleid van de Ötztaler Alpen op de grens van Oostenrijk en Italië, waar zijn lichaam in 1991 werd gevonden. In zijn rechterschouder zat een pijlpunt en op zijn rechterhand zat een snee, wat betekent dat hij mogelijk is omgekomen door een gevecht.

Ötzi was waarschijnlijk ongeveer 45 jaar oud toen hij stierf. Hij was 1,65 meter lang en woog waarschijnlijk 50 tot 60 kilo.

