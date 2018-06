IJs op Zuidpool smelt steeds sneller, zeeniveau stijgt meer dan ooit IVI

13 juni 2018

19u16

Bron: Belga 0 Wetenschap Antarctica verliest volgens een berekening steeds sneller ijs. Waar dat tussen 1992 tot 2012 in doorsnede zowat 76 miljard ton per jaar was, bedroeg dat tussen 2012 en 2017 gemiddeld 219 miljard ton per jaar of bijna drie keer zoveel. In totaal liet het smeltende ijs aan de Zuidpool het zeeniveau met 7,6 mm stijgen. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het vakblad Nature.

"Volgens onze analyses is het de laatste tien jaar tot een versnelling van het massaverlies op Antarctica gekomen", schrijft Andrew Shepherd van de Universiteit van Leeds, die het onderzoek heeft geleid. Het continent draagt tegenwoordig meer bij tot de stijging van de zeespiegel als ooit tevoren in de laatste 25 jaar. Als alle ijs op Antarctica zou smelten, zou het wereldwijde zeeniveau met 58 meter stijgen. "Het moet voor onze regeringen, die we vertrouwen, een aanleiding zijn om onze kuststeden en - gemeenten te beschermen", zegt Shepherd.

Onomkeerbaar

"Enkele van de veranderingen waarmee Antarctica geconfronteerd is, zijn reeds onomkeerbaar zoals het verlies van enkele gebieden schelfijs - ook wel ijsplateaus genoemd. Maar er is veel dat wij kunnen verhinderen of terugschroeven", meent Martin Siegert van het Imperial College London.

In totaal hebben 84 wetenschappers van 44 internationale organisaties hun schattingen, gebaseerd op satellietwaarnemingen, samengevoegd om het verlies aan ijs te berekenen.