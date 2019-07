Hyperloop Delft wil wereldrecord verpulveren SPS

14 juli 2019

21u48

Bron: ANP 0 Wetenschap De Red Bull van Max Verstappen is niets vergeleken bij het racevoertuig dat een groep studenten uit het Nederlandse Delft heeft gemaakt. Hun hyperloopcapsule, de Atlas 02, gaat in 1,4 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. Binnen 4,5 seconde haalt hij 360 kilometer per uur en de topsnelheid ligt boven de 600. Met de capsule willen ze volgende week het "wereldrecord verpulveren", zoals teamlid en student werktuigbouwkunde Dale Wesdorp het noemt.

De hyperloop is een soort vacuümtrein. Hij vliegt door een buis die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een half uur duren. Dat is nog toekomstmuziek, maar het ruimtevaartbedrijf SpaceX van de kleurrijke zakenman Elon Musk ziet er brood in.

SpaceX houdt elk jaar een speciale wedstrijd in Californië, de Hyperloop Pod Competition. Bij de race gaat het alleen maar om snelheid. De capsules schieten door een vacuümbuis van 1 kilometer lang. In die korte afstand moeten ze vanuit stilstand naar topsnelheid en daarna weer veilig stoppen. Crashen is niet toegestaan. Dat remmen gaat hard, "alsof je met je auto 100 rijdt en binnen 2 meter stilstaat", aldus het Delftse team. Elke capsule krijgt één kans en de snelste wint. Dat gebeurt volgend weekeinde. Eerst moeten alle deelnemers ongeveer 120 veiligheidskeuringen doorstaan.



In de kinderschoenen

Delft won de eerste editie van de wedstrijd. De twee titels erna gingen naar studenten uit München. Vorig jaar wonnen de Duitsers met een wereldrecord: 466 kilometer per uur. Delft kwam door technische problemen niet verder dan 142, desondanks goed voor zilver.

De hyperloops staan nu nog in de kinderschoenen. Over 20 jaar zullen de eerste echte trajecten klaar zijn, denkt student en teamlid Youandi van der Tang. Hij verwacht dat de hyperloop eerst korteafstandsvluchten vervangt. "En rond het jaar 2100 gebruiken we misschien helemaal geen vliegtuigen meer. De meeste langeafstandsreizen gaan dan met een hyperloop." Mensen moeten wel overtuigd worden dat het veilig en comfortabel is om in een hyperloop te zitten. "Maar we hebben de mensen ook zo ver gekregen dat ze in een capsule op 10 kilometer hoogte gaan zitten om met 1000 kilometer per uur ergens naartoe te vliegen."