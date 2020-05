Hooikoortsseizoen is begonnen met de eerste graspollen KVE

08 mei 2020

10u20

Bron: Sciensano 82 Wetenschap Het Instituut voor gezondheid Sciensano heeft aangekondigd dat het hooikoortsseizoen is van start gegaan. In deze periode kunnen personen met een allergie voor grassenstuifmeelkorrels symptomen ontwikkelen, klinkt het. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de concentraties de komende weken stijgen.

Hooikoorts treft minstens 1 op de 6 Belgen. Het stuifmeel van de grassenfamilie wordt over het algemeen in de lucht verspreid van mei tot augustus en vormt een zeer lang stuifmeelseizoen van bijna 4 maanden.

We gaan momenteel de meest kritieke periode in voor de meeste mensen die aan hooikoorts lijden Ann Packeu van AirAllergy

“Dit jaar hebben we eind april al kleine hoeveelheden graspollen in de lucht gemeten. Het is gekend dat aan het begin van het seizoen weinig korrels volstaan om klachten van een allergie te veroorzaken bij zeer gevoelige personen”, legt Ann Packeu uit, wetenschappelijk medewerkster van het nationale stuifmeelmeetnet AirAllergy van Sciensano. “We gaan momenteel de meest kritieke periode in voor de meeste mensen die aan hooikoorts lijden. Deze periode duurt meestal van half mei tot half juli.”

De klinische symptomen van hooikoorts zijn zeer uiteenlopend: prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel.

In deze periode heeft het stuifmeel de neiging om zich snel opnieuw te verspreiden in de lucht Ann Packeu van AirAllergy

Veranderingen in stuifmeelconcentraties zijn grotendeels afhankelijk van de weersomstandigheden. Warm, droog en winderig weer bevordert de verspreiding van het stuifmeel in de lucht, terwijl neerslag het stuifmeel tijdelijk doet neerslaan. “Tijdelijk, want in deze periode heeft het stuifmeel de neiging om zich snel opnieuw te verspreiden in de lucht waardoor er een verhoogd risico op allergieën ontstaat na een regenbui”, legt Ann Packeu uit.

Sciensano raadt aan dat allergische patiënten in deze periode hun basisbehandeling blijven volgen zoals aanbevolen door hun allergoloog. Astmapatiënten mogen hun behandeling zeker niet onderbreken om het risico op luchtweginfecties niet te verhogen.

Blijf de laatste richtlijnen van de overheid voor Covid-19 volgen, luidt het. En verder beveelt Sciensano het volgende aan:

• Volg de richtlijnen en de aanbevolen behandeling van uw arts

• Reinig uw neus met fysiologisch water

• Draag een (zonne-)bril om contactreacties te vermijden

• Neem een douche en was uw haren regelmatig

• Gebruik papieren zakdoeken en werp deze systematisch weg na elk gebruik

• Droog de was niet buiten

• Houd de ramen dicht bij verplaatsingen met de wagen

• Vermijd het toevoegen van irriterende of allergene factoren aan uw omgeving (tabak, huisgeuren, kaarsen, wierook, schoonmaakmiddelen of doe-het-zelfproducten, enz.)

• Raadpleeg regelmatig de website van AirAllergy, de mobiele applicatie AirAllergy (Android en iOS) en het Twitteraccount @AirAllergy om op de hoogte te blijven van de evolutie van het hooikoortsseizoen in België.