Hoe voorkomt NASA dat astronauten in het ISS besmet worden met het coronavirus?

23 maart 2020

16u03

Het coronavirus tiert welig, niet alleen in België maar ook in de rest van de wereld. En de ruimte lijkt wel de enige plek waar je veilig bent voor het oprukkende virus. Dat wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA graag zo houden.

“Blijf in uw kot”, is de leuze die geldt in ons land. Eigenlijk geldt ze wereldwijd. Toch moeten de huidige bewoners van het Internationaal Ruimtestation (ISS) binnenkort, in april, ‘hun kot’ verlaten. Ze maken daarmee plaats voor drie nieuwe astronauten. Om te vermijden dat zij het coronavirus met zich meedragen, zullen ze de twee weken voor hun lancering in strikte quarantaine doorbrengen.

Standaardbeleid

Dat is trouwens geen eigenaardigheid. Om te voorkomen dat astronauten ziektes naar het ISS brengen, worden alle bemanningsleden twee weken voor de lancering in quarantaine geplaatst. Dat gebeurt altijd: standaardbeleid. “Zo verzekeren we ons ervan dat de astronauten niet ziek zijn of een (nog symptoomloze) ziekte onder de leden hebben wanneer ze het ruimtestation bereiken”, legt woordvoerder Stephanie Schierholz uit. .



Toch worden er nog extra maatregelen getroffen door de coronacrisis. Zo wil NASA ook de kans verkleinen dat hun astronauten op aarde ziek worden. “We houden oppervlakken schoon, houden afstand, benadrukken handhygiëne en moedigen medewerkers aan om thuis te blijven als ze ziek zijn.”

Ruimte-apotheek

Maar wat als het virus, op de een of andere manier, toch door de mazen van het net ontsnapt? Alle astronauten doorlopen een training waarin ze leren om te gaan met medische spoedgevallen,” vertelt Schierholz. “Bovendien hebben ze regelmatig contact met een team van artsen op aarde, die de gezondheid van de astronauten nauw in de gaten houdt. Ook onderhoudt NASA een uitgebreide apotheek aan boord van het ruimtestation met daarin middelen die gebruikt kunnen worden om tal van ziektes en symptomen te bestrijden.”



Als de astronauten zwaar ziek worden, kan er gepraat worden over een vervroegde terugkeer naar de aarde.