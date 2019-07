Hoe rode wijn astronauten naar Mars zou kunnen helpen PVZ

18 juli 2019

20u56

Bron: CNN 3 Wetenschap Het nadelige effect van gewichtloosheid op het menselijk lichaam is één van de grootste obstakels in de aanloop naar lange ruimtereizen. Maar volgens onderzoekers zou een stof in rode wijn weleens voor een doorbraak kunnen zorgen. De drank bevat namelijk een antioxidant die astronauten op Mars zou kunnen helpen met het overleven in een omgeving zonder zwaartekracht.

“Zwaartekracht is wat onze spieren sterker maakt, wat onze botten stevig houdt, wat ons hart sterk houdt. Dus wanneer de zwaartekracht wegvalt, verlies je plots een belangrijke stimulans voor je gezondheid”, zegt John DeWitt, biochemicus die werkt bij NASA, volgens CNN.



Door het gebrek aan zwaartekracht lopen astronauten al in de eerste 48 uur in de ruimte het risico op “ruimteziekte”, met symptomen als misselijkheid, verminderde eetlust, duizeligheid en braken. Wanneer astronauten meer dan zes maanden in de ruimte verblijven, krijgen ze te maken met meer ingrijpende symptomen. Zo kunnen de astronauten lijden aan bloedvolumeverlies, een verzwakt immuunsysteem en cardiovasculaire problemen. Sommige astronauten getuigen ook van een verminderd gezichtsvermogen.

Oplossing

Tot nu was beweging de belangrijkste manier om het verlies van zwaartekracht te compenseren. Maar volgens een nieuwe studie zou ook een aangepast dieet en supplementen de sleutel kunnen zijn om de uitdagingen van gewichtloosheid op te lossen. De studie, gepubliceerd in Frontiers in Physiology, stelt dat resveratrol, een antioxidant in onder andere blauwe bessen en de schil van druiven, deel zou kunnen uitmaken van een dieet dat astronauten sterk moet houden op Mars.

In een experiment hingen de onderzoekers ratten in een harnas aan het plafond van hun kooi als analogie voor de zwaartekracht van Mars. Andere ratten werden blootgesteld aan normale aardse zwaartekracht gedurende veertien dagen. De helft van de eerste groep ratten had resveratrol in hun watervoorziening.



Het bleek dat verminderde zwaartekracht leidde tot verlies van grip, spiergewicht, kuitomtrek en spiervezels met trage spiertrekkingen bij ratten die geen resveratrol kregen. Degenen die het water mét het antioxidant wel ontvingen, behielden daarentegen hun kracht.

“Dieetstrategieën kunnen van cruciaal belang zijn, vooral omdat astronauten die naar Mars reizen geen toegang zullen hebben tot het type fitnessapparaten dat op het ISS wordt ingezet”, zegt klinkt het in de studie. “Resveratrol heeft aangetoond dat het de bot- en spiermassa bij ratten bij gebrek aan zwaartekracht behoudt. Daarom veronderstellen we dat een gematigde dagelijkse dosis ook spierdeconditionering zou verzekeren op Mars.”

Verder onderzoek is nog nodig om de effecten van verschillende doseringen te onderzoeken en om na te gaan hoe de stof kan interageert met andere supplementen of medicijnen.