Hoe een kleine kever miljoenen mensen van hun allergie kan afhelpen Martijn Peters

22 april 2020

16u29 0 Wetenschap Eén van de voornaamste boosdoeners in hooikoortsland is ambrosia, ook wel de ‘hooikoortsplant’ genoemd. Deze uitheemse laatbloeier, afkomstig uit Noord-Amerika, zorgt ervoor dat miljoenen Europeanen aan het niezen slaan in het najaar. Maar een kleine bladkever zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Althans, dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Eén van de voornaamste boosdoeners in hooikoortsland is ambrosia, ook wel de ‘hooikoortsplant’ genoemd. Deze uitheemse laatbloeier, afkomstig uit Noord-Amerika, zorgt ervoor dat miljoenen Europeanen aan het niezen slaan in het najaar. Maar een kleine bladkever zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Althans, dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Nature Communications

De kleine bladkever met de Latijnse naam ‘Ophraella communa’ komt net zoals de plant waarvan het de bladeren en bloemen eet, oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In 2013 kwam de kever echter per ongeluk terecht in het zuiden van Zwitserland en noorden van Italië terecht. Het gevolg: zowat alle ambrosiaplanten daar werden kaalgevreten, waardoor ze geen pollen meer aanmaakte. Eén ambrosiaplant kan tot wel 1 miljard stuifmeelkorrels verspreiden.

Een paar kevers hebben hier maar 2 tot 3 dagen voor nodig om zo’n plant kaal te vreten. Uit veldtesten bleek vervolgens dat als de kevers werden gebruikt om de ambrosiaplaag op een biologische manier te bestrijden het aantal pollen met gemiddeld 82 procent daalde.

Economische voordelen

Het internationaal team van wetenschappers, onder leiding van dr. Urs Schaffner van het Centrum voor Landbouw en Biowetenschappen in Zwitserland, heeft voor het eerst ook bestudeerd wat de economische voordelen hiervan zouden zijn. De bladkever zou ervoor kunnen zorgen dat maar liefst 2 miljoen Europeanen minder last zouden hebben van hun allergie. Hierdoor zou er 1 miljard euro in de gezondheidszorg kunnen worden bespaard. Het inzetten van de kever zou het meest efficiënt zijn in het zuiden van Europa omdat de kever zich daar 4 keer per jaar kan voortplanten, terwijl dit in de koudere delen maar 1 keer is.

Massaal ingezet in China

De wetenschappers benadrukken dat er weinig tot geen risico is om de kever in te voor de bestrijding van ambrosia. Er zijn geen rapporten dat de kever andere verwante planten, zoals de zonnebloem, zou beschadigen. Op dit moment wordt de kever zelfs al massaal ingezet in China. Niet om hooikoorts te verlichten, maar voor landbouwdoeleinden. De reden dat het beestje niet ingezet wordt in Noord-Amerika is omdat het daar meer natuurlijke vijanden heeft.

Tot slot maken de onderzoekers ook de bemerking dat de kosten die het gevolg zijn van de invasie van uitheemse soorten in Europa, nog steeds zwaar onderschat worden en dat dit in de toekomst meer bestudeerd moet worden samen met het gebruik van biologische bestrijding.

