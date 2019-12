Hoe belandde vrouwelijke overblijfselen op Grieks eiland dat alleen toegankelijk is voor mannen? AW

17 december 2019

19u19

Bron: The Guardian 4 Wetenschap Een bijzondere ontdekking op het Griekse schiereiland Oros Athos: terwijl er sinds mensenheugenis enkel mannen leven, werden toch de restanten van een vrouw teruggevonden. Wie de mysterieuze vrouw was, en wat ze op het eiland deed zijn vragen die voorlopig onbeantwoord blijven.

De Heilige Berg, Agio Oros of Oros Athos is een schiereiland in het noordoosten van Griekenland. Wat het schiereiland zo bijzonder maakt? Al van voor het begin van de christelijke jaartelling leven er enkel mannen (lees: monniken) op het eiland. Volgens de verhalen was het de Heilige Maagd Maria die daarvoor gezorgd heeft. Nadat ze voet aan wal zette, sprak ze de woorden: “Dit is voortaan mijn tuin en geen enkele andere vrouw zal hier ooit een voet zetten”. Dat gebod geldt overigens ook voor de dieren. Uitgezonderd van poezen en kippen - zij moeten het eiland vrijwaren van ongedierte en eieren leggen – zijn vrouwelijke dieren simpelweg niet welkom.



Toch vond de Amerikaanse antropologe Laura Wynn-Antikas er botten terug die van een vrouw afkomstig moeten zijn. Het gaat om een onderarm, een scheenbeen en het heiligbeen. En alle drie waren ze “veel kleiner en minder robuust dan de mannelijke restanten”. “Deze botten behoorden duidelijk tot een vrouw”, aldus Laura Wynn-Antikas.

Secundaire begraafplaats

Daarbij werden de botten teruggevonden onder een kapel: een primeur volgens de antropologe. “Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.” Haar onderzoeksteam ontdekte dat de restanten in werkelijkheid (met veel zorg) herbegraven waren onder de kapel, wat betekent dat de mysterieuze vrouw eerst ergens anders lag.

Ze moet belangrijk genoeg geweest zijn om zomaar verplaatst te worden naar een kapel Amerikaanse antropologe Laura Wynn-Antikas

Gezien er heel wat informatie verloren gaat bij zo’n ‘secundaire’ begrafenis, bemoeilijkt dat het onderzoek van de antropologe. Anderzijds vertelt zo’n tweede begraafplaats ook een verhaal: “Ze moet belangrijk genoeg geweest zijn om zomaar verplaatst te worden naar een kapel”, aldus Laura Wynn-Antikas. “Dat vergt veel inspanning van de levenden.”

Servische koningin

Waarom de vrouw herbegraven werd, en hoe ze à propos op het schiereiland belandde, blijft een mysterie. “In het verleden openden de monniken uitzonderlijk hun deuren voor vrouwen bij vijandige invallen. Maar die uitzonderingen waren zeer zeldzaam”, verklaart Laura Wynn-Antikos.

“Er is een beroemd verhaal over een Servische koning die zijn vrouw naar Athos bracht. Eenmaal daar moest ze continu gedragen worden, omdat ze nooit de toestemming kreeg om voet op het eiland te zetten”, vertelt de antropologe nog. “In alle kamers werden tapijten gelegd om ervoor te zorgen dat ze de grond niet raakte.”

Koolstofdatering

De botten van de mysterieuze vrouw zijn inmiddels onderweg naar Griekenland. Daar zullen ze onderworpen worden aan koolstofdatering om de ouderdom van de botten te bepalen. “Dat zal een cruciaal stukje van de puzzel oplossen”, volgens Laura Wynn-Antikos.