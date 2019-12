Hittekaarten onthullen gigantische rode vlek in Stille Oceaan: zeewater tot 6 graden warmer dan normaal AW

27 december 2019

18u07

Bron: The Guardian 6 Wetenschap In de Zuidelijke Stille Oceaan, ten oosten van Nieuw-Zeeland, is er op hittekaarten een donkerrode vlak verschenen. Het zeewateroppervlak is er tot wel zes graden warmer dan normaal. Een uniek verschijnsel dat wellicht veroorzaakt werd door een “anti-cycloon” of gebrek aan wind.

De gigantische rode vlek – die ongeveer vier keer groter dan Nieuw-Zeeland is – strekt zich uit over de Zuidelijke Stille Oceaan. Het water zou er normaal zo’n 15 graden warm moeten zijn, in werkelijkheid is het er wel 20 graden warm.

“Het is momenteel het grootste oceaanoppervlak waar het bovengemiddeld warm is”, aldus James Renwick, klimaatonderzoeker en professor Geografie aan de Victoria University in Wellington. En dat het er minstens vier graden warmer is dan gemiddeld, is bijzonder frappant volgens Renwick. “Normaal verschilt de zeetemperatuur niet veel.”

Oorzaak

De klimaatonderzoeker sluit niet uit dat de warme oceaantemperatuur gelinkt is aan de uitstoot van broeikasgassen. Anderzijds gelooft hij meer in de verklaring waarbij een gebrek aan wind de hoofdrol speelt. Volgens hem gaat het om een combinatie van een hogedrukgebied en een gebrek aan wind: “Waarschijnlijk gaat het om een dunne laag water die opgewarmd is, en er is al enkele weken geen wind geweest om die laag terug af te koelen”.