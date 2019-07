Historische voetafdruk van tweede man op de maan te koop voor een ‘prikje’ AW

08 juli 2019

16u56

Bron: Space.com 0 Wetenschap Vijftig jaar geleden zetten Neil Armstrong en Buzz Aldrin als eerste en tweede mens voet op de maan. Om de historische missie te herdenken, maakte het Amerikaanse bedrijf Master Replicas Group, een 3D-print van die fameuze voetafdruk. En voor iets minder dan 175 euro is hij van jou.

Het gaat om de voetafdruk van Buzz Aldrin, de astronaut die als tweede man een voet op de maan zette, hoogstens een kwartier nadat Neil Armstrong het Maanoppervlak aanraakte. De twee astronauten hadden verschillende schoenmaten, en elke astronautenschoen had een specifieke markering. Daardoor kan makkelijk het onderscheid gemaakt worden tussen de voetafdruk van Aldrin en Armstrong.



Uniek stuk

Waarom er voor de schoenafdruk van de tweede man op de maan werd gekozen, werd niet gespecificeerd. Maar volgens de 3D-printers gaat het alvast om een “uniek stuk”.



De 3D-print is 28 centimeter breed en 40 centimeter lang. Hij is vervaardigd uit hars en zou tegen een stootje kunnen. Zo zou de print niet breken als hij valt. Hogere productiekosten en de zeldzaamheid van het stuk, zorgen er wel voor dat er een hoog kostenplaatje aan verbonden is. Zo zal de print voor 195 dollar (iets minder dan 175 euro) verkocht worden. Maar dat is volgens de makers geen geld voor een stukje geschiedenis.



Tweede man op de maan

Buzz Aldrin ging in 1966, drie jaar voor de Apollo 11-missie, voor het eerst naar de ruimte. Toen hij enkele jaren later te horen kreeg dat hij deel zou uitmaken van het historische maanprogramma, begon hij achter de schermen te lobbyen om de eerste stap op de maan te mogen zetten. Jammer genoeg verloor hij de concurrentiestrijd van Neil Armstrong.



Aldrin volgde Armstrong op de voet en spendeerde 21 uur, 26 minuten en 21 seconden op de maan, waarvan Aldrin ongeveer twee uur en vijftien minuten op het maanoppervlak wandelde.

Wie altijd al een stuk geschiedenis in handen wilde hebben, kan een kijkje nemen op de website van Master Replicas Group.