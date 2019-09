Het zwart gat doet aan ‘bellenblazen’ AW

12 september 2019

17u27 0 Wetenschap Amper een jaar nadat hij geïnstalleerd werd, is de Zuid-Afrikaanse MeerKAT-telescoop reeds verantwoordelijk voor een bijzondere ontdekking: rondom het centrum van onze Melkweg spotte de telescoop twee reusachtige ‘bubbels’. Iets waar het zwart gat verantwoordelijk voor zou zijn.

In het centrum van onze Melkweg bevindt zich het zwart gat of Sagittarius A, datzelfde zwart gat waar wetenschappers onlangs voor het eerst een foto van konden maken. En nu blijkt dat zwart gat ook nog eens bellen te blazen. Dat schrijven enkele astronomen van het Zuid-Afrikaanse Radio Astronomy Observatory (SARAO) in het vaktijdschrift Nature.

Een woordje uitleg: de (gas)bellen werden in de buurt van het zwart gat van onze Melkweg waargenomen dankzij de radiogolven die ze produceren. Diezelfde radiogolven suggereren dat de bellen het resultaat zijn van een enorme energetische uitbarsting die enkele miljoenen jaren geleden plaatsvond.

Opslokken van materie of supernova’s

Maar wat heeft het zwart gaat daarmee te maken? Het is dankzij Sagittarius A dat die enorme uitbarstingen plaatsvinden, zo redeneren de sterrenkundigen. Tijdens het opslokken van materie zou het zwart gat een stuk actiever worden en oplaaien. Die activiteit zou vervolgens verantwoordelijk zijn voor uitbarstingen en de nooit eerder waargenomen bellen.

Een tweede theorie is dat de gasbellen ontstonden tijdens een zogenaamde supernova waarbij sterren tegen het einde van hun leven ‘ontploffen’. Bij deze gasbellen zou het wel om zo’n honderd grote sterren gaan die tezamen ontploften.

Hoe dan ook hebben de gasbellen een immense omvang. Ze zijn een van de grootste structuren die ooit zijn waargenomen in onze Melkweg en zijn misschien wel het antwoord op een ander vraagstuk. Zo bevinden er zich in de omgeving van het zwart gat enkele gloeidraden of heldere radiofilamenten. Die werden voor het eerst gespot in 1984 maar astronomen slaagden er voorlopig niet in om met zekerheid te zeggen waar ze vandaan kwamen.

Maar nu blijkt dat er zich in de buurt van die filamenten eveneens gasbellen bevinden. Misschien is dezelfde energetische gebeurtenis waaruit de gasbellen voortkwamen dan ook wel verantwoordelijk voor de gloeidraden.

Bekijk hier hoe de eerste foto van een zwart gat werd gemaakt: