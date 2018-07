Het zou 200.000 jaar duren om met lichtsnelheid de Melkweg over te steken Joeri Vlemings

05 juli 2018

13u58

Bron: space.com 0 Wetenschap De planeet Aarde maakt deel uit van de Melkweg. De diameter van die galactische schijf blijkt nu nog groter dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe studie zouden we er maar liefst 200.000 jaren over doen om met de snelheid van het licht ons hele melkwegstelsel over te vliegen.

De wetenschappers onderzochten de verhouding van metalen, de zware elementen, in sterren. Ze ontdekten dat er nog voorbij de veronderstelde grenzen van de galactische schijf sterren te zien waren met samenstellingen die lijken op die van sterren binnen de schijf. "We hebben aangetoond dat er nog verder dan de tot nu aangenomen stralingslimieten van de galactische schijf een aanzienlijk deel van sterren bestaat met een hogere metaalverhouding, een kenmerk van sterren binnen de schijf", zegt co-auteur Carlos Allende van het Instituto de Astrofisica de Canarias.

Tot nog toe werd de diameter van onze melkwegschijf geschat op iets tussen de 100.000 en 160.000 lichtjaren. Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt of ongeveer 10 biljoen kilometer. Volgens het nieuwe onderzoek - gepubliceerd in Astronomy & Astrophysics - blijkt de schijf nu een diameter van 200.000 lichtjaren te hebben.

De astronomen beweren dat de pas ontdekte sterren zo'n drie keer verder van het melkwegmidden staan dan de zon. Mogelijk kunnen er zelfs sterren binnen de galactische schijf gevonden worden die zich zelfs vier keer verder bevinden.

Het gebeurt wel meer dat wetenschappers bepaalde meetresultaten bijstellen dankzij moderne technieken. Zo bleek onlangs dat de Andromedanevel toch niet groter zou zijn dan ons eigen melkwegstelsel, maar ongeveer even groot is. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de berekening van de crash tussen de twee stelsels, die er onvermijdelijk over zo'n 4 miljard jaar zou aankomen.