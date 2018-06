Het wordt druk, en nog wat drukker. En ineens sta je stil. Wanneer ontstaat een opstopping? Bard van de Weijer

07 juni 2018

14u43

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Onderzoekers van de TU Delft proberen door middel van een voetgangersexperiment te voorspellen wanneer een massa precies tot stilstand komt.

Iedereen die op de snelweg weleens ‘opeens’ in een file verzeild is geraakt, kent het beeld: het is druk, het wordt nog wat drukker en ineens staat alles stil. Opstoppingen zijn niet uniek voor de snelweg, ze komen ook voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals festivals, jaarbeurzen en op stations. Hoewel veel bekend is over het gedrag van menigten, schieten de modellen tekort om te voorspellen wat er gebeurt als de drukte zo groot wordt dat het vastloopt.

Hoe verbeter je de modellen? Door te experimenteren. En te timmeren.

