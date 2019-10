Het toekomstig uiterlijk van kantoorpersoneel: bochel, vooruitstekende buik en spataderen HR

25 oktober 2019

12u36

Bron: ANP 1 Gezondheid Een permanente bochel, vooruitstekende buik en spataderen bepalen volgens deskundigen in de toekomst het uiterlijk van kantoorpersoneel. De deskundigen hebben een levensgrote pop gemaakt om te illustreren hoe een slechte werkhouding fysieke gevolgen kan hebben.

In een rapport ‘De collega van de toekomst’ zegt gedragsdeskundige William Higham dat 90 procent van de Britten moeite krijgt met zijn werk door aandoeningen die daaruit voortvloeien.



Hij waarschuwt in de krant The Independent dat werkgevers en werknemers maatregelen moeten nemen. “Tenzij we radicale veranderingen doorvoeren, zoals meer bewegen, beter aan ons bureau zitten en geregeld even gaan wandelen, gaan onze kantoren ons heel ziek maken.” Rond de helft van het Britse kantoorpersoneel heeft al last van rugklachten en hoofdpijn als gevolg van hun werkhouding.

De onderzoekers baseren zich op interviews met meer dan 3.000 werknemers over hun gezondheidsproblemen. Op basis van het rapport lieten ze een levensgroot model bouwen, dat de naam Emma kreeg. “Emma is de visualisatie van hoe slecht ingerichte werkplekken ervoor kunnen zorgen dat mensen uiterlijk veranderen”, aldus Higham.

Emma heeft last van:

- een permanente bochel, door urenlang in een slechte houding te zitten

- spataderen als gevolg van verminderde bloedsomloop

- verstoorde maagwerking door zittend te werken

- droge, rode ogen van naar een computerscherm te staren

- gezwollen polsen en enkels, door repetitieve bewegingen

- bleke huid, door jarenlang in ruimtes met kunstlicht te werken

- rode plekken, veroorzaakte door laptopwarmte

- eczeem als gevolg van stress

- een neus en oren waar veel haar uit groeit, door slechte luchtkwaliteit