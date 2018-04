Het grootste ding in het universum? Astronomen zien fantastische gebeurtenis van 12 miljard jaar geleden sam

25 april 2018

22u17

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Wetenschappers hebben gezien hoe zo'n 12,4 miljard jaar geleden 14 sterrenstelsels samensmolten, relatief kort na de Big Bang. Ze gebruikten de krachtigste telescopen ter wereld om door zo'n 90 procent van het waarneembare universum te turen.

Het licht van de samensmelting begon naar ons te reizen zo'n 1,4 miljard jaar na de Big Bang, toen het universum slechts een tiende van zijn huidige leeftijd had. Aangezien de samensmelting zo lang geleden plaatsvond, zou het gigantische sterrenstelsel dat zo ontstond alsmaar groter zijn geworden. Berekeningen suggereren dat nog honderden andere sterrenstelsels zouden verzwolgen zijn door de cluster, met een massa gelijk aan 1.000 biljoen zonnen. Het zou zo het grootste gekende object in het universum zijn.

14 tot 30 sterrenstelsels

De vondst onthult maar liefst 14 sterrenstelsels die samengepropt zitten in een gebied dat slechts vier keer zo groot is als de diameter van galactische schijf van onze Melkweg. Een nabijgelegen hoop licht die nog niet ontleed werd in individuele objecten, suggereert dat het totale aantal sterrenstelsels dat afstevent op de botsing eerder een dertigtal is.

Video European Southern Observatory (ESO)

Tijdens de eerste paar miljoen jaren van de kosmische geschiedenis begon normale materie en donkere materie samen te klitten, waardoor uiteindelijk clusters van sterrenstelsels ontstonden. Vandaag kunnen dergelijke clusters tot duizend sterrenstelsels bevatten, grote lappen donkere materie, immense zwarte gaten en gaswolken die temperaturen van meer dan een miljoen graden kunnen bereiken.

Belang

De vondst op zich is al spectaculair, maar het feit dat hij dateert van zo vroeg in de geschiedenis, biedt een enorme uitdaging voor onze kennis van de manier waarop structuren in het universum ontstaan, reageert astrofysicus en medeauteur van de studie Scott Chapman van de Dalhousie University in het Canadese Halifax. De enorme cluster SPT2349-56 ontstond bovendien twee keer zo snel als de huidige theorieën aanwijzen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in vakblad Nature.