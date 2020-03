Het geheim van een lang leven? Een paar identieke chromosomen Annick Wellens

04 maart 2020

17u15 0 Wetenschap “Blijf ver weg van mannen” , zo waarschuwde Jessie Gallan op 109-jarige leeftijd. Volgens haar was dat dé manier om lang te leven. En al had ze misschien gelijk, onderzoekers schuiven een meer plausibele verklaring naar voren in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Biology Letters. Ze opperen dat het type geslachtschromosoom iets met het leeftijdsverschil te maken heeft.

Bij de meeste dieren geldt het volgende: dieren met twee verschillende geslachtschromosomen – in het geval van mensen en de meeste zoogdieren zijn dat het Y- en het X-chromosoom – ontwikkelen zich als mannetjes, de vrouwelijke dieren hebben twee dezelfde (X-)chromosomen.



Die chromosomen zijn verantwoordelijk voor enkele fysieke verschillen tussen mannetjes- en vrouwtjesdieren. Daarnaast verklaren ze ook waarom mannelijke dieren sneller sterven dan vrouwelijke soortgenoten. Dieren met verschillende geslachtschromosomen blijken immers gevoeliger te zijn voor genetische mutaties.

Van primaten tot kakkerlakken

Dat komt doordat dezelfde chromosomen elkaar beter kunnen verdedigen, waardoor schadelijke genen niet tot uiting gebracht kunnen worden. Om tot die conclusie te komen, hebben wetenschappers aan de University of New South Wales in Sydney vrijwel het volledige dierenrijk onder de loep genomen. “We hebben gekeken naar gegevens over de levensduur van primaten, zoogdieren en vogels, maar ook van reptielen, vissen, amfibieën, spinachtigen, kakkerlakken, sprinkhanen, kevers, vlinders en motten,” zo somt ecoloog en onderzoeksleider Zoë Xirocostas het lijstje op.



Wat bleek? “Bij een breed scala van soorten, sterft het dier met verschillende chromosomen eerder dan het dier dat dezelfde geslachtschromosomen heeft,” besluit Xirocostas. De onderlinge verschillen waren evenwel groot. Zo leeft een vrouwelijke kakkerlak maar liefst 77 procent langer dan haar mannelijke soortgenoot. Gemiddeld leeft het geslacht met twee dezelfde chromosomen 17,6 procent langer.

Mooi verenpak én langer leven

Hoe weet men zeker dat het leeftijdsverschil werkelijk te maken heeft met de chromosomen, en niet omdat mannelijke dieren bijvoorbeeld wat roekelozer leven? Onderzoekers hebben hun stelling gecontroleerd bij vogels, motten en vlinders. Daar geldt immers het omgekeerde: mannelijke vogels hebben bijvoorbeeld twee Z-chromosomen, terwijl vrouwtjes een Z- en W-chromosoom hebben. Die chromosomen verklaren enerzijds waarom de mannetjesvogels zulk mooi verenpak hebben, denk maar aan een pauw. Anderzijds blijken mannelijke vogels 7 procent langer te leven dankzij dat paar identieke chromosomen.

Fundamenteel levensverkortend

Het ligt dus wel degelijk aan de chromosomen, zo stellen de onderzoekers in hun besluit. Maar gezien vrouwelijke dieren met dezelfde chromosomen gemiddeld 17,6 procent langer leven, terwijl dat bij mannelijke vogels slechts 7 procent is, gelooft onderzoeksleider Xirocostas dat er alsnog iets fundamenteel ‘levensverkortend’ zijn gang gaat bij mannelijke dieren. Die hypothese moet verder onder de loep worden genomen in vervolgstudies.