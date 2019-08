Het eerste huisgebrouwen product sinds de kernramp in 1986: vodka van Tsjernobyl AW

08 augustus 2019

12u01

Bron: Porthsmouth University 0 Wetenschap Voor het eerst sinds het dramatische kernongeluk in Tsjernobyl werd een consumentenproduct vervaardigd in de verlaten stad: een fles vodka die de naam ‘Atomik’ kreeg. En de vodka is heus niet schadelijker dan andere vodka’s beloven de brouwers plechtig.

De fles sterkedrank is het geesteskindje van een team Britse wetenschappers. Ze werkten allemaal al een tijdje rondom de beschadigde kerncentrale, en bestudeerden daar wat voor een impact de kernramp van 1986 nog uitoefent op de natuur.



Met de vodka namen ze zelf de proef op de som: ze zouden rogge kweken op een boerderij rondom de kerncentrale en met die gewassen zouden ze een drankje brouwen. De vodka kreeg de toepasselijke naam ‘Atomik’ en is het eerste consumentenproduct in 33 jaar dat afkomstig is van Tsjernobyl.

Radioactieve rogge

En staar je niet blind op de naam van de vodka vraagt Jim Smith, professor Milieuwetenschappen aan de University of Portsmouth: “Deze vodka is niet radioactiever dan andere vodka’s op de markt”. Hij legt ook uit waarom: “Elke scheikundige zal je vertellen dat onzuiverheden in het afvalproduct achterblijven zodra je destilleert”.



De gekweekte rogge was onverwerkt licht verontreinigd maar eenmaal gedistilleerd was er dus geen sprake meer van radioactiviteit. Dat werd gecontroleerd door het radio-analytisch lab van de Southampton University.

Het geld dat de verkochte vodkaflessen oplevert, willen de wetenschappers doneren aan de gemeenschappen in Oekraïne die nog steeds de economische gevolgen van de ramp ondervinden.