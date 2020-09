Hervatting van seksuele activiteit na hartaanval kan overlevingskansen verhogen KVE

23 september 2020

08u59

Bron: Sky News 0 Wetenschap Een paar maanden na een hartaanval weer seks hebben, kan de overlevingskansen verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tel Aviv, zo meldt Sky News.

De studie, die is gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology en 22 jaar duurde, volgde 495 seksueel actieve patiënten van 65 jaar of jonger die in 1992 tot 1993 voor het eerst met een hartaanval in het ziekenhuis werden opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 53 en 90 procent was van het mannelijk geslacht.

Ze werden ingedeeld in twee groepen: degenen die zich onthielden van seksuele activiteit of de frequentie ervan verminderden na de hartaanval (47 procent) en degenen die de frequentie ervan behielden of verhoogden na de hartaanval (53 procent).



Van de betrokken patiënten stierven er 211 (43 procent), maar wetenschappers ontdekten dat het handhaven of verhogen van de frequentie van seksuele activiteit binnen de eerste zes maanden na een hartaanval gepaard ging met een lager risico op overlijden van 35 procent . Het kan bovendien ook gelinkt worden aan een vermindering van niet-cardiovasculaire mortaliteit, zoals kanker.

Het hervatten van seksuele activiteit kort na een hartaanval kan een onderdeel zijn van iemands zelfbeeld als een gezond, functionerend, jong en energiek persoon Professor Yariv Gerber

“Het hervatten van seksuele activiteit kort na een hartaanval kan een onderdeel zijn van iemands zelfbeeld als een gezond, functionerend, jong en energiek persoon”, vertelde professor Yariv Gerber van de Universiteit van Tel Aviv. “Dit kan in het algemeen tot een gezondere levensstijl leiden.”

“Verbeterde fysieke fitheid, een sterkere relatie tussen partners en een mentaal vermogen om er binnen een paar maanden ‘weer te staan’ na de eerste schok van de gebeurtenis, behoren tot de mogelijke verklaringen voor het overlevingsvoordeel dat wordt waargenomen bij de groep die de seksuele activiteit hervat”, legde de onderzoeker uit. Professor Gerber wees echter ook op een aantal beperkingen van het onderzoek, waaronder het lage aandeel van vrouwelijke deelnemers en de relatief jonge leeftijd van de participanten.