Hersenscan kan onthullen of je transgender bent, volgens Belgisch-Nederlands onderzoek kg

25 mei 2018

20u33

Bron: EurekaAlert 2 Wetenschap Een MRI-scan kan uitwijzen met welk geslacht je je het meest identificeert. Dat ontdekte een team van Nederlandse en Belgische onderzoekers. Het brein van een transgender persoon zou al van jongs af aan activiteit vertonen dat het meest lijkt op dat van het geslacht waarmee de persoon zich identificeert. De resultaten kunnen mogelijk een doorbraak zijn in de ondersteuning van jonge transgenders.

In het onderzoek gingen 160 kinderen tussen elf en zestien jaar oud, zowel meisjes als jongens, onder de scanner. Een deel van hen werd eerder gediagnosticeerd als transgender. Tijdens de MRI-scan werden de kinderen blootgesteld aan zaken die "gendertypische" hersenactiviteit stimuleren, zoals een feromoon dat vooral een effect zou moeten hebben op vrouwen en een denkoefening die bepaalde hersenactiviteit uitlokt bij mannen.

Uit de hersenscans van de transgenderkinderen bleek echter dat hun hersenactiviteit het meest leek op die van het geslacht waarmee ze zich identificeerde. Anders gezegd, het brein van een transgenderjongen vertoonde meer kenmerken van een vrouwelijk brein, en vice versa.

“Hoewel er meer onderzoek nodig is, hebben we nu bewijs dat de geslachtskenmerken van het brein verschillen in jonge transgenders, omdat ze hersenkenmerken vertonen die typisch zijn voor het geslacht dat ze willen aannemen”, verklaart Julie Bakker, onderzoeksleidster. Ze presenteerde de bevindingen van het onderzoek deze week op de European Society of Endocrinology-bijeenkomst in Barcelona.

Jonge transgenders

Mogelijk zouden zulke hersenscans in de toekomst kunnen worden gebruikt om transgenders vanaf een jonge leeftijd op te volgen. Nu wordt er bij transgender kinderen vaak gekozen voor therapie of medicatie om de puberteit uit te stellen, zodat ze de beslissing voor een eventuele geslachtsverandering op een latere leeftijd te kunnen nemen.

Voor haar volgende onderzoek wil Bakker bestuderen hoe hormonen de ontwikkeling van het brein beïnvloeden tijdens de puberteit. “We zullen dan beter in staat zijn om deze jonge mensen te ondersteunen, in plaats van ze naar een psychiater te sturen en te hopen dat hun zorgen spontaan verdwijnen.”