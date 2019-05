Hersenen van vrouwen werken beter bij hogere temperaturen Priscilla van Agteren

23 mei 2019

21u50

Bron: AD.nl 2 Wetenschap Ben je vrouw en heb je het vaak koud op je werk? Duitse onderzoekers hebben een reden gevonden voor je baas om de thermostaat wat hoger te zetten. Bij een hogere temperatuur voelen vrouwen zich niet alleen fijner, maar werken hun hersenen ook nog eens beter, zo blijkt uit Duits onderzoek.

Het lijkt haast een wetmatigheid op de werkvloer: vrouwelijke werknemers hebben het altijd koud. Met een dikke trui aan doen ze rillend hun beklag over het praktisch Siberische kantoorklimaat, terwijl hun mannelijke collega’s fluitend doorwerken - vaak nog in een dun T-shirtje ook. Meningsverschillen over de juiste temperatuur kunnen op menig werkplek tot verhitte discussies leiden.

Eerder koud

Waarom is temperatuur zo’n twistpunt? Door fysieke verschillen - lichaamsmassa, spieropbouw - krijgen vrouwen het nu eenmaal eerder koud dan mannen. De ideale temperatuur op kantoor is in de jaren 60 van de vorige eeuw berekend door te kijken naar een kamer vol mannelijke werknemers. Vrouwelijke collega’s hebben nu bibberend het nakijken.

Duitse onderzoekers hebben het argument gevonden om de thermostaat op het werk toch een paar tandjes hoger te zetten. Vrouwelijke hersenen blijken beter te werken als het warmer is. Voor de studie, gepubliceerd in medisch vakblad PLOS ONE, werden meer dan 500 vrouwelijke en mannelijke proefpersonen getest onder verschillende temperaturen, oplopend van 16, 19 tot 32, 57 graden Celsius.

De proefpersonen kregen drie taken: een wiskundige, een taalkundige en het onderdeel cognitieve reflectie, waarbij vragen zo gesteld worden dat het eerste intuïtieve antwoord dat mensen bedenken fout is.

Tegenovergestelde

Bij een hogere temperatuur presteren vrouwen beter bij het onderdeel wiskunde en bij taalkundige opdrachten. Voor de mannen geldt juist het tegenovergestelde. Zij scoren beter op deze onderdelen bij koudere temperaturen. Voor het onderdeel cognitieve reflectie blijkt de temperatuur geen verschil te maken.

Als vrouwen beter gaan nadenken maar mannen juist minder, moeten we de temperatuur op de werkplek dan wel aanpassen? Volgens de onderzoekers valt er toch wat te zeggen voor een warmer kantoorklimaat. Het verschil tussen de prestaties van vrouwen bij een koudere en bij een warmere temperatuur is namelijk groter en preciezer te meten dan de afname daarvan bij mannen. De thermostaat een paar graden warmer zetten kan voor de prestaties van een vrouwelijke werknemer een positief verschil maken, maar de prestaties van een mannelijke collega niet schaden, stellen zij.