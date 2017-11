Hemel wordt 's nachts steeds lichter sam

20u30

Bron: anp 0 thinkstock Lichtjes verlichten de hemel in Hong Kong. Wetenschap Verlichting wordt steeds efficiënter, maar dat betekent niet dat we minder stroom verbruiken. Integendeel, l ichtvervuiling neemt net toe en maakt de nachtelijke hemel steeds helderder. Zicht op beterschap is er niet.

Een internationale groep wetenschappers bestuurde satellietbeelden van de aarde voor een periode van vijf jaar. Ze zagen dat de hoeveelheid licht elk jaar met twee procent toeneemt. Ook het gebied dat kunstmatig verlicht wordt, groeit jaarlijks met twee procent.

Wereldwijd

De toename is wereldwijd, maar vooral in gebieden die tot nu toe vrij donker waren. "Licht groeit het snelst in plaatsen waar niet veel licht was", zegt de Duitse onderzoeksleider Christopher Kyba.

Ledlampen

Volgens de onderzoekers heeft de omschakeling naar ledlampen minder effect dan verwacht. Zulke lampen besparen weliswaar elektriciteit, dus geld, maar dat geld wordt vervolgens gebruikt om meer lampen te plaatsen, concluderen ze.

De bevindingen staan in het wetenschapsblad Science Advances.

thinkstock De nachtelijke hemel bij de Australische Great Ocean Road.