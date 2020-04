Helderste supernova ooit ontdekt AW

15 april 2020

13u40

Wanneer een ster 'sterft' wordt dat gekenmerkt door een supernova: een verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. Wetenschappers aan het Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics hebben zopas de helderste supernova ooit ontdekt.

De helderste supernova draagt de (abstracte) naam SN2016aps en vond zo’n 3,6 miljard lichtjaar van de aarde plaats. “SN2016aps is om verschillende redenen spectaculair,” aldus astronoom Edo Berger. “Hij is niet alleen helderder dan elke andere supernova die we ooit hebben gezien, maar hij heeft ook verschillende eigenschappen en kenmerken die ‘m erg zeldzaam maken in vergelijking met andere explosies van sterren in het universum.”



Het onderzoeksteam identificeerde de supernova SN2016aps voor het eerst in 2016. Daarvoor gebruikten ze de gegevens van de Pan-STARRS, een stel van twee telescopen. Al snel volgde een vierjarig vervolgonderzoek waarbij de energie-uitstoot nauwgezet bestudeerd werd.

100 keer zoveel massa als de zon

Wat bleek? De explosie van de ster was tien keer zo krachtig als een supernova van normale grootte. Bij de gemiddelde supernova is slechts 1 procent van de totale energie-uitbarsting zichtbaar. Maar de SN2016aps straalde ongeveer 50 procent van zijn energie uit. “De intense energie-uitstoot van deze supernova wijst op een zware ontplofte ster, die bij zijn geboorte minstens 100 keer zoveel massa had als onze zon,” zegt Berger.



Uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat SN2016aps wellicht is ontstaan door de samensmelting van twee zware sterren.