Heetste peper ter wereld doet Amerikaan in ziekenhuis belanden met 'donderslaghoofdpijn'

10 april 2018

09u42

Bron: BBC 8 Wetenschap Een wedstrijd pikante chilipepers eten, is in mineur geëindigd voor een 34-jarige man in de Amerikaanse staat New York.

De dertiger belandde in het ziekenhuis met ondraaglijke hoofdpijn. Een aantal dagen daarvoor had hij één Carolina Reaper gegeten tijdens een concours. Deze vrucht werd vijf jaar geleden door het Guiness Book of Records uitgeroepen tot heetste peper ter wereld.

Artsen ontdekten meerdere vernauwde slagaders in het brein van de man. Daarop concludeerden ze dat hij leed aan het reversibele cerebrale vasoconstrictiesyndroom (RCVS). Deze aandoening wordt gekenmerkt door tijdelijke slagadervernauwing en gaat vaak gepaard met zogenoemde donderslaghoofdpijn.

Omdat de dertiger vrijwel meteen na de wedstrijd de eerste symptomen vertoonde, duidden ze de Carolina Reaper aan als schuldige. Volgens de artsen is het de eerste keer dat RCVS kan gelinkt worden aan het verorberen van hete pepers. Eerder was wel al een verband gevonden tussen het eten van cayennepepers en kransslagadervernauwing en hartaanvallen.

De Amerikaan kreeg geen behandeling en de symptomen verdwenen na een tijd vanzelf. Een hersenscan na vijf weken wees uit dat zijn slagaders opnieuw een normale omvang hadden. De man hield geen neurologische schade over aan het voorval, mogelijk wel een gepeperde ziekenhuisrekening.