Heeft Elon Musk een nieuw plan voor Mars? Geheime conventie wakkert geruchten aan



avh

07 augustus 2018

13u49

Bron: Ars Technica 0 Wetenschap Dat Elon Musk de kolonisatie van Mars hoog op zijn agenda heeft staan, was al een tijdje duidelijk, maar nu wakkert een ‘geheime conventie’ van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX de geruchten over een nieuw plan aan. Wetenschappers zien voorlopig geen mogelijkheid om Mars ooit te kunnen bevolken, maar weet Musk meer?

Wetenschappers van de University of Colorado Boulder publiceerden enkele weken geleden nog een studie: er is gewoonweg te weinig koolstofdioxide of water aanwezig op Mars om de planeet ooit te kunnen bevolken met mensen. Maar daar heeft Elon Musk duidelijk geen oren naar, de excentrieke miljardair liet duidelijk blijken dat hij nog altijd rotsvast gelooft in de kolonisatie van Mars.

“Er zit een gigantische hoeveelheid CO2 in de ondergrond die zou vrijkomen bij verwarming”, tweette hij vorige week. “Met genoeg energie van een artificiële of natuurlijke zon, kan je elke grote steen aardeachtig maken.”

Geheime conventie

Met die tweet ging Musk lijnrecht in tegen de studie van de University of Colorado Boulder. Kletst de SpaceX-oprichter dan uit zijn nek of heeft hij echt een plan? Een ‘geheime’ conventie voedt alvast de geruchten dat Musk op een plan aan het broeden is.

SpaceX zou uitnodigingen rondsturen voor een ‘Mars Workshop’ op de, jawel, University of Colorado Boulder, dezelfde universiteit die alle hoop op marskolonisatie de grond in boorde. Naar verluidt zullen tientallen topwetenschappers en –ingenieurs de conventie bijwonen en ook enkele vooraanstaande NASA-wetenschappers staan op de gastenlijst.

Musk is als de dood voor lekken, want hij draagt alle genodigden op de conventie geheim te houden. Zowel de inhoud van de bijeenkomst als de identiteit van de aanwezigen moeten geheim blijven.