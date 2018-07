Heeft demarreren nog wel zin? Volgens de wetenschap rijden wielrenners beter in het peloton Rob Gollin

06 juli 2018

12u21

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Wielrenners die zich schuilhouden in het peloton besparen opvallend veel energie, blijkt uit onderzoek. Die kennis kan van invloed zijn op de koers. Heeft demarreren nog wel zin?

Kunnen wetenschappelijke bevindingen aan de vooravond van de Tour de France aanvalslustige wielrenners de moed in de klikschoenen doen zinken? De Technische Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit Leuven hebben in een gezamenlijk project gemeten, becijferd en geverifieerd dat wie zich schuilhoudt in de achterste regionen van het peloton veel meer energie bespaart dan tot dusver is aangenomen.

