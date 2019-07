Hawaiiaanse vulkaan Mauna Loa is (opnieuw) ‘s werelds grootste vulkaan AW

22 juli 2019

12u10

Bron: National Geographic 0 Wetenschap In 2013 werd de toenmalige grootste vulkaan ter wereld van de troon gestoten: de Mauna Loa, een schildvulkaan in Hawaï met een oppervlakte van maar liefst 5.200 vierkante kilometer, was volgens wetenschappers niet langer de grootste. Zes jaar later bieden de wetenschappers hun verontschuldigingen aan, de Mauna Lau bleek altijd de grootste te zijn geweest.

De vulkaan die eventjes op de eerste plaats stond, was het Tamu-massief, een uitgedoofd onderzees vulkaanmassief op de bodem van de oceaan ten oosten van Japan. De oppervlakte van die schildvulkaan – een vulkaan met vlakke hellingen – zou bijna zestig keer zo groot zijn als de Mauna Loa. Met 300.000 vierkante kilometer is het Tamu-massief immers zo groot als Italië.



Nu blijkt echter, uit een nieuw onderzoek gevoerd door onderzoekers aan de University of Houston, dat het helemaal niet gaat om een schildvulkaan. De mariene wetenschappers tonen aan dat het Tamu-massief niet gevormd werd door uitbarstingen waarbij lava vrijkomt, wel door een ander verschijnsel waarvoor de verklaring voorlopig nog zoek is. En gezien het geen (schild)vulkaan is, kan het ook niet de grootste ter wereld zijn.



Plotwending: beide studies waarbij het Tamu-massief als grootste vulkaan wordt aangeduid, en ook weer van de lijst geschrapt wordt, zijn afkomstig van dezelfde hoofdauteur. William Sager corrigeert zichzelf zes jaar later en lanceert daarmee de Mauna Loa terug naar de eerste plaats. “Er waren bepaalde aspecten aan het verhaal die me dwars zaten”, zegt hij daarover zelf in het tijdschrift Nature Geoscience.

