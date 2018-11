Harvard-experts over ‘vliegende sigaar’: “Wat als dit sonde van aliens is?” Joeri Vlemings

06 november 2018

12u49

Bron: CNN, CNET 0 Wetenschap Het mysterieuze, sigaarvormige ruimteobject genaamd Oumuamua geeft sinds de ontdekking ervan in oktober 2017 aanleiding tot allerlei speculaties. Volgende week verschijnt een paper van twee astronomen van de beroemde Harvard University die niet uitsluiten dat de ‘vliegende sigaar’ een heuse ruimtesonde van aliens betreft.

Het object kreeg de naam Oumuamua mee, Hawaïaans voor “een boodschapper die de hand reikt vanuit een ver verleden”. Het was de telescoop Pan-STARRS 1 in Hawaï die het bizarre voorwerp in de ruimte op 27 oktober 2017 spotte. Meteen vielen een aantal bijzonderheden op. De uitzonderlijke vorm, die plat en langwerpig is, en op een sigaar lijkt. Het donkerrode ding is verder tien keer langer dan het breed is. Het verplaatst zich bovendien aan snelheden van 315.000 km/uur, niet op dezelfde manier als gewone kometen en asteroïden.

Oumuamua is het eerste in ons zonnestelsel waargenomen voorwerp dat daarbuiten ontstaan is. Aanvankelijk dachten onderzoekers wel degelijk aan een gewone komeet of asteroïde uit ons zonnestelsel, maar uiteindelijk werd het voorwerp gecatalogeerd onder een nieuwe klasse “interstellaire objecten”.

Kunstmatige oorsprong

Om de vreemde voortbeweging van Oumuamua te verklaren, werpen twee wetenschappers van het Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Abraham Loeb en Shmuel Bialy, in hun artikel enkele potentiële scenario’s op. Zoals de mogelijkheid dat het voorwerp een “kunstmatige oorsprong” heeft. Ze baseren een van hun theorieën op de “overmatige versnelling” van het object, of de onverwachte snelheidsverhoging tijdens en na het verlaten van ons zonnestelsel in januari 2018. Ze suggereren dat het object afkomstig kan zijn van technologisch geavanceerde apparatuur, mogelijk voortgestuwd door zonnestraling: “een lichtzeil, zwevend in interstellaire ruimte”. De auteurs wijzen erop dat vergelijkbare lichtzeiltechnologie ook op aarde al bestaat. De hoge snelheid en het ongewone traject van het object zouden kunnen betekenen dat het niet langer operationeel is.

Maar in hun paper, die volgende week verschijnt in Astrophysical Journal Letters, schuiven Abraham Loeb en Shmuel Bialy nog een “exotischer scenario” naar voren. “Oumuamua zou weleens een volledig operationele sonde kunnen zijn die bewust richting Aarde is gestuurd door een buitenaardse beschaving”, schrijven ze. Het is inmiddels te laat om dit nog te bewijzen aan de hand van waarnemingen met telescopen, omdat het object na drie dagen uit ons zonnestelsel verdwenen was. Bewijs zal moeten komen van andere gelijkaardige zwevende objecten.