Groter dan de Burj Khalifa: 'potentieel gevaarlijke' asteroïde zal binnenkort langs de aarde scheren TK

19 januari 2018

12u17

Bron: TIME.com 3 Wetenschap Wie op 4 februari toegang heeft tot een professionele telescoop, zal een uniek schouwspel kunnen waarnemen: op die dag zal een enorme asteroïde rakelings langs de aarde scheren. Nou ja, rakelings: ze blijft normaal gezien op 4 miljoen kilometer afstand, wat voor NASA dicht genoeg is om het object als 'potentieel gevaarlijk' te beschouwen.

Het gevaarte kreeg de swingende naam 'Asteroid 2002 AJ192' en is maar liefst 1,12 kilometer groot. Groter dus dan de Burj Khalifa - het hoogste gebouw ter wereld telt 'maar' 828 meter. Binnen twee weken zal het met een snelheid van bijna 108.000 km/u per uur langs de aarde scheren, op zo'n 4 miljoen kilometer afstand. Dat lijkt ver, maar is voor NASA voldoende om de asteroïde als 'potentieel gevaarlijk' te bestempelen.

Ieder object dat dichterbij komt dan 8 miljoen kilometer en groter is dan 30 meter valt immers onder die noemer. Dat wil echter niet zeggen dat de wetenschap zich zorgen maakt. "We weten als sinds de ontdekking in 2002 dat het ding op dit moment voorbij zou vliegen. Het mag dan een erg grote asteroïde zijn, deze gebeurtenis is voor ons vrij routineus. Er vliegen elke dag wel objecten langs de aarde, en vaak komen ze dichter in de buurt dan dit exemplaar."

100 jaar veilig

Ze houden het ding wel nauwgezet in de gaten. Omdat je natuurlijk nooit weet of ze uit hun baan raken - NASA houdt zo meer dan 1.000 asteroïden en kometen in het oog - maar ook omdat je er veel uit kan leren. "We weten de omvang van het ding bijvoorbeeld niet honderd procent zeker, omdat we dat vanop afstand enkel kunnen berekenen aan de hand van lichtreflectie. We zullen onze schatting dus kunnen bevestigen."

Volgens wat we nu weten van het heelal zal de komende 100 jaar geen enkel object echt voor problemen zorgen. Maar voor het geval er ineens wel eentje op de aardbol afstevent, werkt NASA aan het DART-project. Dat staat voor Double Asteroid Reflection Test en is een methode om asteroïden of kometen uit hun baan te duwen. De eerste testen met het systeem staan gepland voor 2022.