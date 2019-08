Grootste surveytelescoop ter wereld schiet indrukwekkende beelden van ‘kosmische zeemeeuw’ AW

'Zeemeeuwnevel' zo wordt het fenomeen op de indrukwekkende foto genoemd, simpelweg omdat het geheel lijkt op een vliegende zeemeeuw. Die kosmische meeuw is het resultaat van de energie die vrijkomt bij de geboorte van nieuwe sterren, en deze meeuw werd 'gevangen' met de VLT Survey Telescope (VST) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO).

De VLT Survey Telescope (VST) is momenteel de grootste surveytelescoop ter wereld, en in staat om alles wat zich in de hemel afspeelt, in zichtbaar licht waar te nemen. Dat demonstreert de telescoop met deze indrukwekkende foto. De ‘hemelse vogel’ die daarop straalt, bestaat uit een mengsel van gloeiende gaswolken, donkere stofbanen en heldere sterren.



Nieuwe sterren worden geboren uit samentrekkende gas- en stofwolken en de straling van de jonge sterren geeft de wolken prachtige kleuren. Het licht dat niet wordt uitgestraald door het geïoniseerde gas rondom de sterren, wordt weerkaatst door sterren in de omgeving.



Kan jij de zeemeeuw spotten?