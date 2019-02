Grootste radiotelescoop ter wereld van 1 vierkante km kan terugblikken tot net na oerknal jv

Bron: zdnet 0 Wetenschap Het ontwerp voor de grootste radiotelescoop ter wereld is klaar. Bedoeling is om volgend jaar in de outback van West-Australië te beginnen met de bouw van de SKA, ofte de ‘Square Kilometre Array’, een verwijzing naar de totale netto schoteloppervlakte van 1 km².

Het volledige gebied dat radiosignalen vanuit de ruimte moet opvangen beslaat inderdaad meer dan 1 miljoen vierkante meter. In Zuid-Afrika komt de tweede hoofdcomponent van de megatelescoop met een doorsnede tot 5.000 km. In 2028 zou hij operatief moeten zijn. SKA zou in de ruimte moeten kunnen kijken tot net na de big bang.

Lange tijd was er een strijd tussen Zuid-Afrika en Australië om de allergrootste radiotelescoop ooit te mogen bouwen. Het project van ongeveer 1,5 miljard euro werd uiteindelijk aan beide landen toegekend. Nog een tiental andere landen zijn betrokken. Nederland kocht zich in voor 30 miljoen euro en ook Canada, China, Frankrijk, India, Italië, Nieuw-Zealand, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen mee.

De SKA zal bestaan uit duizenden antennes die gespreid worden over de wereld. Er zijn twee centra: Zuid-Afrika en West-Australië, respectievelijk SKA-midden en SKA-laag, verwijzend naar midden- en laagfrequentie. Al die antennes moeten met elkaar in verbinding staan om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de ruimte. Zo zijn er in Australië 65.000 optische glasvezelkabels nodig om de enorme hoeveelheid aan data van de 132.000 laagfrequentie-antennes te kunnen transporteren.

De centrale supercomputer die alles moet verwerken heeft een rekencapaciteit van maar liefst 100 miljoen pc’s. De SKA zal het universum dan ook gedetailleerder dan ooit kunnen vatten. De radiotelescoop zal zo gevoelig zijn dat hij een luchthavenradar kan waarnemen op een planeet tientallen lichtjaren van hier.

Dat zou tot wetenschappelijke revoluties kunnen leiden over het universum en het ontstaan ervan. Er wordt zelfs al luidop gedroomd van een verklaring voor het mysterie van ‘donkere energie’. We zullen ook meer te weten komen over de magnetische velden die het universum doorkruisen, en over hoe die gegenereerd worden.

“Astronomen hopen verder dat de SKA iets zal vinden waar ze al decennialang naar zoeken: een pulsar die in een baan rond een zwart gat cirkelt”, klinkt het. “Zo’n ontdekking zou hen in staat stellen de meest veeleisende test tot nu toe van Einsteins theorie van de zwaartekracht te maken.”

Last but not least: het is ook niet uitgesloten dat het gigantische meetinstrument signalen zou opvangen van buitenaardse beschavingen.